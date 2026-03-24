بعد سبعة أسابيع فقط، يبدو أن الأمر قد حسم: هل ستكون هذه ضربة قاضية للمدربين في الدوري الألماني؟

من ناحية، تثير طريقة لعب رييرا بعض التساؤلات. صحيح أنه نجح في تثبيت الدفاع المتداعي للغاية الذي كان موجودًا في عهد سلفه دينو توبمولر، إلا أن ذلك أثر سلبًا على الهجوم. فقد بدا قلب الفريق أكثر فأكثر عاجزًا عن ابتكار الأفكار في المباريات الأخيرة، كما كان الحال في الهزيمة 1-2 أمام ماينز يوم الأحد أو التعادل 0-0 مع نادي سانت باولي. حتى ضد هايدنهايم الذي هبط عملياً، لم يسجل الفريق سوى هدف واحد.

كما أثار رييرا التساؤلات خلال مؤتمره الصحفي عقب الهزيمة في ماينز، لأنه وصف فوز فريقه في رينهيسن بأنه "معجزة"، لو كان أينتراخت قد حصد ثلاث نقاط في ماينز. وأشار في هذا الصدد إلى أن فرانكفورت لم يفز سوى مرة واحدة في آخر 21 مباراة خارج أرضه في ماينز. وقال: "لم نحقق المعجزة اليوم"، مضيفًا: "لأنني أقول إن الفوز هنا معجزة – لأن أينتراخت فازت مرة واحدة فقط في ماينز خلال 21 مباراة. مرة واحدة من أصل 21. هذا يعني أنه لو جئنا إلى هنا وفازنا، لكان ذلك معجزة. لذا، لم نحقق المعجزة".

من ناحية أخرى، يتضاءل الدعم لرييرا داخل الفريق، الذي يعتبر توجيهاته التكتيكية معقدة للغاية. فالاجتماعات العديدة، التي يُقال إنها تستمر أحيانًا لأكثر من ساعة، تثقل كاهل لاعبي فرانكفورت. كما أن استبعاد ماريو غوتزه من التشكيلة في ماينز، على الرغم من أنه على وشك تجديد عقده، والانتقاد العلني بعد الهزيمة أمام فريق "نولفونغر"، لم يلقيا استحسانًا لدى البعض.