بعد رفض عرض الهلال .. آرسنال يقتحم سباق أوسيمين

يحمل احتمال انضمام أوسيمين إلى آرسنال تأييدًا قويًا من أسطورة تشيلسي جون أوبي ميكل، الذي عبّر بصراحة عن رأيه بشأن مستقبل مواطنه.

وكان ميكل قد كشف سابقًا أن المهاجم يتوق بشدة إلى المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية. وفي تصريحات لموقع Metro، قال ميكل: "أعتقد أننا نريد رؤيته في دوري أبطال أوروبا، لذا ربما يكون آرسنال هو الوجهة. ربما هناك باب مفتوح هناك أمام فيكتور".

وأضاف أوبي ميكل، الذي كان له دور شخصي في محاولة تشيلسي الفاشلة للتعاقد مع المهاجم في عام 2024: "أجريت بعض المحادثات معه. لن أقول الكثير عن فحوى تلك المحادثات، لكنه يعمل على ضمان أن ينتهي به المطاف في دوري أوروبي كبير جدًا يستطيع فيه إبراز موهبته والمنافسة على الفوز بدوري أبطال أوروبا".



