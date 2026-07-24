بعد رفض السعودية .. عملاق إيطاليا يحاول إعادة برونو فيرنانديش للسيري آ

لم يكن وجود برونو فرنانديش في الدوري الإيطالي مجرد هلوسة جماعية، بل كان أمراً حقيقياً عندما حمل في الماضي ألوان أودينيزي ونوفارا وسامبدوريا، ربما في فترة أصبحت الآن بعيدة بعض الشيء، لكنه لعب هناك بالفعل: ولهذا السبب، ربما، فإن رؤيته مرتبطاً بيوفنتوس لا تبدو أمراً مستبعداً تماماً.

بحسب "سبورت إيطاليا"، طلب لوشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، من إدارة ناديه الاستعلام عن القائد البرتغالي لمانشستر يونايتد، ومعرفة إذا كان هناك إمكانية لضمه، لأنه يراه الأمثل لتعزيز مركز صانع اللعب، في ظل فشل الفريق في مفاوضاته مع براهيم دياز وريال مدريد.



