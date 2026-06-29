بايرن ميونخ يحسم موقفه.. برشلونة يتلقى ردًا حاسمًا بعد التواصل مع ممثلي هاري كين!

انضم كين إلى عملاق البوندسليجا في عام 2023 قادماً من توتنهام هوتسبير مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو، ويتقاضى كأعلى اللاعبين أجراً 25 مليون يورو سنوياً. ووفقاً لصحيفة "كيكر"، تخطط إدارة البايرن لتمديد العقد لعامين إضافيين، بينما يفضل كين التوقيع حتى عام 2030.

وبعد تألقه بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الفوز 3-0 على شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي، تحدث كين عن مفاوضات تمديد عقده قائلاً: "في هذه المرحلة من مسيرتي، أريد تحقيق أقصى استفادة من العقد. سيكون هذا أحد العقود الأخيرة التي سأوقعها كلاعب".

ومع ذلك، خفف كين من الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع، مضيفاً: "بالطبع ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث. نحن نتعامل مع الموقف بهدوء تام. لقد قلنا إننا نريد أن ننهي الموسم أولاً، ومن الأفضل أيضاً التركيز على كأس العالم". لكنه حرص على التأكيد: "الطرفان سعيدان جداً ببعضهما البعض".

وواصل المهاجم الإنجليزي حديثه مؤكداً أنه "شخص منفتح وصريح. سأجري مناقشات صادقة مع المسؤولين، وأنا متأكد من أنهم سيكونون صرحاء معي أيضاً. لكن هذه المحادثات سنتركها ليوم آخر".