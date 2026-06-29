بايرن ميونخ يحسم موقفه.. برشلونة يتلقى ردًا حاسمًا بعد التواصل مع ممثلي هاري كين!
برشلونة يضغط بقوة
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تخطط الإدارة الكتالونية لإعادة تقييم الموقف وفتح الملف مجدداً بعد نهاية كأس العالم. وبناءً على ذلك، يبدي النادي الإسباني العريق استعداده للوصول إلى أقصى حد مالي ممكن لإتمام الصفقة. فالنادي مستعد لبذل كل ما في وسعه لضم كين، في حال ظهرت أي بوادر تشير إلى إمكانية خروجه من ألمانيا.
وتأتي هذه التحركات الهجومية في سوق الانتقالات بسبب الوضع الحالي في مركز قلب الهجوم بالنادي الكتالوني. فبرشلونة يبحث عن مهاجم جديد لتعويض الرحيل المرتقب لروبرت ليفاندوفسكي، الذي يتجه على الأرجح للانتقال إلى الدوري الأمريكي (MLS) عبر بوابة نادي شيكاغو فاير.
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بايرن ميونخ لا ينوي بيع كين إطلاقاً
يُعتبر كين، الذي يمتد عقده في "زابينر شتراسه" لعام واحد فقط، الخيار المفضل لبرشلونة. ومع ذلك، تواجه مساعي النادي الإسباني عقبات اقتصادية ورياضية هائلة. ونظراً للأزمات المالية المعروفة، يبحث برشلونة حالياً عن سبل مبتكرة لتمويل هذه الصفقة الضخمة.
على الجانب الآخر، تسود ديناميكية مختلفة تماماً؛ إذ لا توجد لدى إدارة بايرن ميونخ أي نية للتفريط في هدافها الأول بعد موسمين فقط من ضمه. كين يشعر بارتياح كبير في بافاريا، وبطل ألمانيا سيقف بالمرصاد لأي محاولة لانتزاع نجمه الأول.
معسكر كين ينهي مكالمة برشلونة
يبدو أن فكرة الانتقال القريب إلى إسبانيا مستبعدة في كل الأحوال، حيث وضع ممثلو اللاعب حداً مباشراً لمحاولات التقرب من جانب النادي الناشط في "لا ليجا"، وفقاً لما ذكره التقرير. فقد أنهى ممثلو اللاعب المحادثات بعد مكالمة هاتفية من برشلونة لاستطلاع إمكانية الانتقال. وبدلاً من ذلك، تشير التوقعات إلى بقاء طويل الأمد في "البوندسليجا"، إذ يُعتقد أن التركيز بعد البطولة سينصب على توقيع عقد جديد مع الفريق البافاري.
ولن تتضح الصورة بشكل كامل إلا بعد انتهاء مشاركة إنجلترا في المونديال، حيث يركز كين حالياً بشكل كامل على مشوار منتخب بلاده في الأدوار الإقصائية. ويستعد قائد المنتخب الإنجليزي للمهمة الرسمية القادمة مع "الأسود الثلاثة"، حيث تلتقي إنجلترا يوم الأربعاء في مدينة أتلانتا مع الكونجو الديمقراطية ضمن منافسات دور الـ32.
إن تواجد المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً في دائرة اهتمام كبار الأندية الأوروبية هو نتيجة منطقية لمعدله التهديفي الاستثنائي. فقد سجل حتى الآن ثلاثة أهداف في دور المجموعات بالمونديال، وذلك بعد أن أحرز 61 هدفاً في 51 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي.
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كين: أريد تحقيق أقصى استفادة
انضم كين إلى عملاق البوندسليجا في عام 2023 قادماً من توتنهام هوتسبير مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو، ويتقاضى كأعلى اللاعبين أجراً 25 مليون يورو سنوياً. ووفقاً لصحيفة "كيكر"، تخطط إدارة البايرن لتمديد العقد لعامين إضافيين، بينما يفضل كين التوقيع حتى عام 2030.
وبعد تألقه بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الفوز 3-0 على شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي، تحدث كين عن مفاوضات تمديد عقده قائلاً: "في هذه المرحلة من مسيرتي، أريد تحقيق أقصى استفادة من العقد. سيكون هذا أحد العقود الأخيرة التي سأوقعها كلاعب".
ومع ذلك، خفف كين من الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع، مضيفاً: "بالطبع ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث. نحن نتعامل مع الموقف بهدوء تام. لقد قلنا إننا نريد أن ننهي الموسم أولاً، ومن الأفضل أيضاً التركيز على كأس العالم". لكنه حرص على التأكيد: "الطرفان سعيدان جداً ببعضهما البعض".
وواصل المهاجم الإنجليزي حديثه مؤكداً أنه "شخص منفتح وصريح. سأجري مناقشات صادقة مع المسؤولين، وأنا متأكد من أنهم سيكونون صرحاء معي أيضاً. لكن هذه المحادثات سنتركها ليوم آخر".