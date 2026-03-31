وفقًا لما أوردته صحيفة «ريكورد» البرتغالية، يفكر بنفيكا في التعاقد مع اللاعب المتعدد المواهب البالغ من العمر 32 عامًا للموسم المقبل.
بعد رحيله عن بايرن ميونيخ: يبدو أن أول نادٍ كبير يفكر في التعاقد مع رافائيل جويريرو
أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الاثنين الماضي أنه لن يتم تجديد عقد جويريرو الذي ينتهي بنهاية الموسم. وبناءً على ذلك، سيغادر اللاعب البرتغالي متعدد المواهب النادي بعد ثلاث سنوات قضاها معه.
ونقل عن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، قوله في بيان: "نود أن نشكر رافا بحرارة على الوقت الذي قضيناه معًا: كان رافا دائمًا لاعبًا يمكن الاعتماد عليه في الملعب، كما أن شخصيات مثله تثري أي غرفة ملابس". وأضاف: "كانت المحادثات معه جيدة ومليئة بالثقة والتفاهم. والآن نركز معه على أهدافنا حتى الصيف - نريد أن نحقق الكثير معًا".
انتقل جويريرو في صيف 2023 من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ دون مقابل، بعد أن كان اللاعب المفضل للمدرب آنذاك توماس توخيل. وقد شارك في عدد لا بأس به من المباريات مع بطل ألمانيا، لكنه لم يتمكن من الوصول بشكل مستمر إلى المستوى الذي كان عليه في أيام مجده مع دورتموند. وفي الآونة الأخيرة، لم يعد مطلوباً كثيراً تحت قيادة فينسنت كومباني، ولذلك قضى معظم الوقت على مقاعد البدلاء.
لم يلعب رافائيل جويريرو في البرتغال من قبل
منذ منتصف يناير، لم يشارك سوى في مباراتين بالدوري الألماني (58 دقيقة)، لكنه لعب 83 دقيقة في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا. حتى الآن، خاض جويريرو 89 مباراة رسمية مع بطل ألمانيا التاريخي، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة.
سيكون بنفيكا، الذي يدربه حالياً جوزيه مورينيو، أول محطة احترافية لغويريرو في البرتغال. بدأ الظهير الأيسر، الذي ولد ونشأ في فرنسا، مسيرته في أكاديمية بلانك-ميسنيل SF، ثم انتقل إلى ميونيخ بعد أن لعب في INF كليرفونتين وSM كاين وFC لوريان وبوروسيا دورتموند.
إلى جانب بنفيكا، ارتبط اسم يوفنتوس تورينو بغويريرو. في ديسمبر الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية والألمانية أن "السيدة العجوز" تبحث عن تعزيزات للأجنحة وتفكر في اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً.
