تأتي هذه المساعي في إطار رغبة ساو باولو في تعزيز خط هجومه الذي يقوده حالياً جوناثان كاليري، والذي جدد عقده مؤخراً حتى عام 2028. كما تمثل هذه الخطوة تحدياً جديداً لفاردي، الذي رسخ مكانته كأيقونة في ليستر سيتي بتسجيله 200 هدف في 500 مباراة على مدار 13 موسماً لا تُنسى. وبعد أن قاد "الثعالب" بشكل أسطوري لتحقيق معجزة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 بتسجيله 24 هدفاً، عاد النجم المخضرم إلى إنجلترا مع عائلته عقب انتهاء فترة احترافه في إيطاليا.

وفي خضم تقييمه لخطوته القادمة، أطلق فاردي بودكاست رفقة زميله السابق ويس مورجان، موضحاً أنه لا يمتلك أي خطط لارتداء قميص ليستر سيتي مجدداً، وأنه سيكتفي بدعمهم وتشجيعهم من المدرجات.