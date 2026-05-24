بعد رحيله رسميًا .. جوارديولا يكشف عن توقعه للحكم النهائي في قضية مانشستر سيتي

في الوقت الذي يستعد فيه جوارديولا لإنهاء عقد حافل بالبطولات في ملعب الاتحاد، لا يزال تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في المخالفات المالية المزعومة موضوعًا رئيسيًا في الأحاديث.

لقد كان المدرب دائمًا المدافع الأقوى عن النادي، وفي أيامه الأخيرة، أكد مجددًا أن موقفه لم يتغير على الرغم من خطورة الاتهامات. تتعلق التهم بانتهاكات مالية مزعومة بين عامي 2009 و2018.

ووجه الدوري الإنجليزي الممتاز تهمًا رسمية إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، لتصبح القضية واحدة من أكبر النزاعات القانونية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.