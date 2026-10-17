Getty Images Sport
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بعد ثنائيته في إبسويتش.. إصابة هالاند تثير الذعر في مانشستر سيتي!
هالاند يخرج متأثرًا بالإصابة في فوز صعب
بات مانشستر سيتي في حالة من القلق بشأن هالاند بعد أن تعرّض المهاجم لإصابة في القدم في وقت متأخر من المباراة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت. وكان الدولي النرويجي قد لعب دورًا حاسمًا في تحقيق الفوز 3-2 على إيبسويتش في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجّل هدفين مهمّين، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفًا في جميع المسابقات.
لكن قبل لحظات قليلة من صافرة النهاية، بدا أن هالاند تلقّى ضربة قوية بعد أن اصطدمت قدمه بالجزء السفلي من حذاء جاك كلارك. وقد ظهر بعد ذلك وهو يلوّح بذراعيه تعبيرًا عن الألم قبل أن يتوجّه إلى الأنفاق وهو يعرج بشكل واضح.
- Getty Images Sport
ماريسكا يدرس إراحة مهاجمه النجم
ويجد المدرب إنزو ماريسكا نفسه الآن أمام قرار صعب بشأن مشاركة هالاند المباشرة في المباريات المقبلة. فالمهاجم شارك بالفعل أساسيًا في 14 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده هذا الموسم، كما لعب أربع مرات مع النرويج خلال فترة التوقف الدولي.
وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب سبق مواجهة إبسويتش، كان ماريسكا قد أقرّ بحجم الأعباء الملقاة على عاتق هدافه الأول، حيث قال: "في مرحلة ما سنحتاج على الأرجح إلى منحه الراحة، بعض أيام الاستراحة"، ما يشير إلى أن فكرة منحه فترة راحة كانت مطروحة بالفعل قبل النكسة المؤسفة التي وقعت في نهاية هذا الأسبوع.
زخم لا يمكن إيقافه رغم المشاكل خارج الملعب
ألقت الإصابة المقلقة التي تعرض لها هالاند بظلالها بعض الشيء على نتيجة حاسمة أخرى لمانشستر سيتي. فقد كان الفوز الصعب على إبسويتش هو الانتصار السابع على التوالي للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق الموسم.
وبذلك، نجح النادي في الحفاظ على سجله الكامل بنسبة 100 في المئة تحت قيادة ماريسكا، وانفرد بالصدارة بفارق ست نقاط عن آرسنال، المنافس على اللقب. كما مثلت هذه النتيجة الفوز الثاني تواليًا في الدوري منذ أن ثبتت إدانة النادي بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الشهر الماضي، ما يؤكد تركيزه الذي لا يتزعزع داخل الملعب.
- AFP
ماذا بعد لمانشستر سيتي؟
يستضيف مانشستر سيتي فريق آيك أثينا في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس، قبل أن ينتقل لمواجهة أستون فيلا في نهاية الأسبوع المقبل. ويأمل ماريسكا بشدة أن يكون هالاند جاهزًا بدنيًا للمشاركة، خاصة في ظل مواجهتين مرتقبتين وصعبتين أمام برايتون في كأس كاراباو والدوري الإنجليزي قبل نهاية شهر أكتوبر.
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