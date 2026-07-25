بعد توهجه مع الرأس الأخضر في المونديال.. رسالة حازمة من مدرب فوزينيا الجديد: يجب القتال على مركزك!

كشف أورتيز عن تفاصيل تتعلق بانضمام حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى صفوف الفريق. ووفقاً لما نشره موقع "جي إي جلوبو" البرازيلي، فقد أطلق المدرب الأرجنتيني تصريحات مفاجئة عقب الفوز الأخير لفريقه، موضحاً أن الحارس البالغ من العمر 40 عاماً لن يحظى بضمانات للمشاركة بصفة أساسية.

ورغم تألق الحارس اللافت مؤخراً، أكد أورتيز أنه لم يكن صاحب القرار الفني المباشر في جلبه، قائلاً: "لم أكن مشاركاً في المفاوضات، لست مسؤولاً عن هذه الأمور. أعلم، وأدرك ذلك تماماً، أنه مجرد لاعب آخر سيتعين عليه القتال من أجل مكانه، مثل جميع الآخرين". هذه الكلمات تبرز التوجه الصارم للمدرب نحو المنافسة.