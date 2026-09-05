بعد ترقيته إلى قائد .. يامال يغيب عن تدريبات برشلونة

يستعد فريق هانزي فليك لمواجهته الرابعة في الدوري خلال موسم 2026-27، لكن تحضيراته تعرضت لاضطراب كبير. فبحسب SPORT، غاب يامال بشكل مفاجئ عن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل المباراة الصعبة يوم الأحد على أرض ملعب ميستايا.

ويثير غياب اللاعب المراهق المفاجئ مخاوف فورية بشأن جاهزيته البدنية عقب أدائه الرائع أمام رايو فايكانو مساء يوم الاثنين.

وسيقيّم الجهاز الطبي للنادي حالته عن كثب قبل سفر الفريق إلى الساحل الشرقي بعد ظهر يوم السبت، على أن يتحدث فليك إلى وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.

وفسر مدرب برشلونة هانسي فليك غياب نجمه أثناء المؤتمر الصحفي للقاء السبت، إذ قال إن السبب هو مشاركته متأخرًا بالتدريبات لخضوعه لحصة تدريبية أقل قوة من بقية اللاعبين بسبب كدمة تعرض لها في اللقاء الأخير، ولكن شدد على جاهزيته للقاء ضد فالنسيا.



