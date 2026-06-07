بعد تجربة السعودية مع مانشيني .. يايا توريه يتولى مهمته التدريبية الأولى من بوابة دوري أبطال أوروبا
فصل جديد في مسيرة أيقونة الاتحاد
أفادت التقارير أن يايا توريه قد اتفق مع نادي سلوفان براتيسلافا على شروط التعاقد ليصبح مدربه الرئيسي الجديد، مما يضع حداً لانتظاره الطويل لتولي منصب تدريبي رفيع المستوى.
وعمل المدرب البالغ من العمر 43 عامًا على بناء سيرته الذاتية التدريبية بثبات منذ تقاعده في عام 2019، لكن هذا التعيين يمثل تخرجه الرسمي إلى منصب المدير الفني.
ووفقًا لتقارير من قناة سكاي سبورتس، فإن الإيفواري مستعد لتولي زمام الأمور في نادٍ يهيمن على الساحة المحلية بعد فوزه بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي في موسم 2025-2026.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المناصب التدريبية البارزة في أوروبا والشرق الأوسط. كان توريه مؤخرًا جزءًا من الجهاز الفني للمنتخب السعودي. تضمنت رحلته حتى هذه المرحلة أيضًا فترات عمل في أكاديمية توتنهام ومساعدًا في ستاندارد لييج، مما يثبت استعداده للقيام بدور قيادي.
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دوري أبطال أوروبا ينتظر براتيسلافا
يعد أحد الجوانب الأكثر جاذبية في منصب تدريب فريق «سلوفان براتيسلافا» هو الاحتمال المباشر للمشاركة في كرة القدم الأوروبية باعتباره البطل لسلوفاكيا، فإن النادي يعد عنصرًا أساسيًا في المسابقات القارية.
ولن يتوفر لتوريه الكثير من الوقت للتأقلم، حيث يُتوقع منه قيادة الفريق في تصفيات دوري أبطال أوروبا فور وصوله تقريبًا. ويحمل النادي على عاتقه أعباء توقعات كبيرة، حيث يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب الوطنية بـ 25 لقبًا.
في حين أن الهيمنة المحلية أمر مفروغ منه بالنسبة لـ "السكاي بلوز"، فإن التقدم على الصعيد الأوروبي لا يزال يمثل التحدي الأخير. وقد عانى النادي مؤخرًا من صعوبة في إحداث تأثير كبير في مراحل الدوري المجددة لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2009، سيكون الهدف الرئيسي لتوريه هو الاستفادة من خبرته الهائلة كلاعب للتغلب على جولات التصفيات الصعبة وترسيخ مكانة الفريق السلوفاكي كاسم أوروبي محترم.
التغلب على خيبات الأمل الإدارية السابقة
ويأتي تعيين توريه في نادي سلوفان براتيسلافا بعد فترة من عدم اليقين، حيث كان اسمه قد ارتبط سابقًا بعدة مناصب تدريبية شاغرة.
وعلى وجه الخصوص، تم تعليق انتقاله لتولي منصب المدير الفني لفريق دارينج بروكسل الصيف الماضي بسبب مشاكل واجهها نادي ليون العملاق في الدوري الفرنسي. وتوقفت تلك الفرصة عندما أجبرت الأزمة المالية للنادي الفرنسي وهبوطه الأولي مالك الناديين جون تيكستور على تحويل تركيزه بعيدًا عن مشاريعه البلجيكية. وفي حين نجح ليون في استئناف قرار هبوطه إلى الدوري الفرنسي الثاني، قرر توريه عدم انتظار حل الوضع في دارينج بروكسل.
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سد الفراغ الذي خلّفته أسطورة
وصل توريه إلى براتيسلافا ليحل محل أيقونة النادي فلاديمير فايس، الذي استقال بعد خمس سنوات حافلة بالنجاحات لتولي تدريب المنتخب السلوفاكي.
وغادر فايس في ذروة نجاحه، بعد أن حصد للنادي لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي. ومن المتوقع أن يجلب توريه طاقمه الفني الخاص للمساعدة في الحفاظ على هذا الزخم، حيث يُرشح دارين أوديا، المدرب السابق لفريقي سيلتيك وسوانسي، ليكون مساعدًا محتملاً للمدرب الإيفواري في العاصمة.