بعد تتويج إسبانيا.. يامال يواسي قدوته ميسي في ليلة "تسليم الراية" بالمونديال!

أسقطت إسبانيا نظيرتها الأرجنتين بهدف دون رد في نهائي كأس العالم على ملعب "ميتلايف"، لتستعيد أغلى ألقاب الساحرة المستديرة. وعقب إطلاق صافرة النهاية، سقط ميسي على أرضية الملعب، وبدا عليه الانهيار التام بعد انتهاء رحلة الدفاع عن اللقب الأرجنتيني.

وفي غمرة الاحتفالات الإسبانية، كان يامال من أوائل اللاعبين الذين اقتربوا من ميسي. وعانق النجم المراهق قائد الأرجنتين في مشهد مؤثر اعتبره الكثيرون بمثابة "تسليم رمزي للراية" بين جيلين كرويين.

واكتسبت هذه الصورة أهمية مضاعفة، خاصة أن ميسي سبق له الظهور بجوار يامال عندما كان الأخير رضيعاً في جلسة تصوير شهيرة تابعة لمنظمة "يونيسيف" عام 2007. وما كان مجرد صورة عادية لحملة خيرية، تحول بمرور السنين إلى واحدة من أعظم الصدف في تاريخ كرة القدم.