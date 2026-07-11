بعد تألقه في كأس العالم .. القادسية يرد على مطاردة تشيلسي لخوليان كينيونيس ويقول كلمته الأخيرة!

نجح الدولي المكسيكي خوليان كينيونيس، في جذب أنظار الجميع، بعد تألقه اللافت خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، الأمر الذي جعل نادي القادسية أمام تحدٍّ كبير من أجل الاحتفاظ بنجمه وسط إغراءات الأندية الأوروبية.

كينيونيس، الذي يرتبط بعقد مع القادسية حتى يونيو 2029، حفر اسمه، بأنه كان صاحب الهدف الأول في مونديال أمريكا الشمالية، حينما هز شباك جنوب إفريقيا، في المباراة الافتتاحية.

وبخلاف ذلك، فإن كينيونيس لم يغب عن التسجيل للمكسيك، سوى في مباراة كوريا الجنوبية، في كأس العالم 2026، إلا أنه تمكن من هز شباك جنوب إفريقيا، وتشيكيا، والإكوادور (هدف وتمريرة حاسمة) وإنجلترا، كما قاد "تري كولور" للتأهل إلى دور الـ16، قبل أن تنتهي رحلته أمام رفاق هاري كين، بخسارة دراماتيكية بنتيجة (2-3).