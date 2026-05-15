بعد تأكيد الموعد المثير للجدل .. ساري يعلن عدم حضوره ديربي روما!
ساري ينتقد جدولة المباريات في منتصف النهار
تم الإعلان رسمياً عن جدول مباريات الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، ولم يلقَ هذا الأمر قبولاً حسناً في ملعب «أوليمبيكو».
توصلت رابطة الدوري الإيطالي ومجلس المحافظة إلى اتفاق على إقامة ديربي روما يوم الأحد الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة والقاهرة).
وأثار هذا القرار رد فعل غاضباً من ساري، الذي يرى أن هذا الترتيب دليل على عدم كفاءة الجهة الإدارية للرابطة.
وفي حديثه إلى قناة "ميدياسيت" عقب المباريات الأخيرة، وجه المدرب السابق لتشيلسي إنذارًا نهائيًا مفاجئًا بشأن حضوره المباراة. وقال ساري: "الشعور السائد هو أنني سأحضر يوم الاثنين، لكنني لن أحضر يوم الأحد الساعة 12:30؛ في ذلك الوقت، يمكنهم اللعب بأنفسهم".
وتابع تقييمه اللاذع قائلاً: "الفوضى ناتجة عن سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها الرابطة. كان المحافظ واضحاً، فلنأمل أن يكون هذا هو الموعد. لو كنت الرئيس، لما قدمت الفريق أصلاً. سنحصل على عقوبة خصم نقطة واحدة؛ بالنسبة لنا، هذا لا يغير شيئاً في هذه المرحلة".
"هذا ليس كرة قدم"
يكمن مصدر الإحباط الرئيسي لساري في المجهود البدني المطلوب من اللاعبين في ظل حرارة أواخر الموسم في العاصمة الإيطالية. ورأى المدرب أن خوض مباراة حاسمة كهذه تحت أشعة شمس الظهيرة يضر بجودة المنافسة، لا سيما مع وجود فرص التأهل إلى البطولات الأوروبية على المحك بالنسبة لعدة أندية. وفي بداية الموسم، واجه لاتسيو بالفعل ظروفًا مشابهة، ورأى ساري أن مثل هذا التوقيت يمثل عدم فهم تام لأهمية المباراة.
"هناك خمسة فرق تتنافس على دوري أبطال أوروبا، الذي تبلغ قيمته 80 مليون يورو، ونحن نلعب في الساعة 12:30؟ هذا ليس كرة قدم"، قال ساري بحسرة.
كما أشار إلى أن المنظمين أظهروا عدم احترام للأندية التي تتخذ من روما مقراً لها مقارنة بمنافسيها في الشمال. وذهب المدرب المخضرم إلى حد القول إن "على أحدهم أن يستقيل" لاقتراحه مثل هذا التوقيت لإحدى أكثر المنافسات حدة في عالم كرة القدم.
الغموض يكتنف مستقبل لاتسيو
ورغم أن التهديد بالمقاطعة قد احتل مركز الصدارة، إلا أنه يأتي في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ساري على المدى الطويل مع لاتسيو. ويحتل النادي حالياً المركز التاسع في الترتيب، بعد أن خرج رسمياً من سباق التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل
من ناحية أخرى، تحمل المباراة أهمية كبيرة لروما، الذي يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 67 نقطة - متساوياً مع ميلان صاحب المركز الرابع وبفارق نقطتين فقط عن كومو صاحب المركز السادس.
مع بقاء جولتين فقط على نهاية موسم الدوري الإيطالي، وصلت المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلى ذروتها، مما يجعل كل نقطة حاسمة بالنسبة للجيالوروسي.
هل سيقوم «البيانكوتشيليستي» بالمقاطعة حقًا؟
على الرغم من خطاب ساري الناري، يظل من المستبعد جدًا أن يخاطر لاتسيو بالتعرض لعقوبات شديدة جراء المقاطعة الكاملة.
ومع ذلك، لم تكن الرهانات في هذا الديربي أعلى من أي وقت مضى بالنسبة للمدرب؛ فبعد خسارة نهائي كأس إيطاليا بنتيجة 2-0 أمام إنتر، وتلقي هزيمة 1-0 أمام روما في مباراة الذهاب في وقت سابق من هذا الموسم، يبحث ساري بشدة عن فرصة للتعويض. مع مرور النادي حاليًا بموسم باهت، يمثل هذا الديربي فرصته الأخيرة لإرضاء قاعدة جماهيرية محبطة، حتى في الوقت الذي يلمح فيه إلى أشكال احتجاج شخصية ضد جدول مباريات الدوري.