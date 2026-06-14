واجه توماس توخيل وفريقه الإنجليزي بداية مقلقة لحياتهم في وسط غرب الولايات المتحدة مساء السبت. فبعد ساعات قليلة من وصولهم إلى مدينة كانساس سيتي عقب فترة تدريبية في فلوريدا، اضطر الفريق إلى البقاء في فندقهم بعد أن أصدرت السلطات المحلية تنبيهات طوارئ عالية المستوى في جميع أنحاء المنطقة.

كان الفريق قد أكمل في وقت سابق حصة تدريبية مجتمعية في سووب سوكر فيليدج وسط حرارة شديدة، لكن الأحوال الجوية تغيرت بسرعة مع اقتراب عاصفة كبيرة.

وفقًا لما أوردته صحيفة The Athletic، تلقى اللاعبون رسائل تحذير آلية على هواتفهم بعد الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت من الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية (NWS)، تفيد بوجود "تحذير من عاصفة رعدية شديدة" وضرورة "الاحتماء في مبنى متين، بعيدًا عن النوافذ"، مع توقعات برياح تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة.