Getty Images Sport
بعد إبهار العالم ضد البرازيل .. آرسنال يتحرك لضم بوعدي
آرسنال يكثف سعيه وراء نجم الدوري الفرنسي الصاعد
أفادت التقارير أن نادي آرسنال قد بادر بخطوة ملموسة للتعاقد مع أيوب بوعدي، في محاولة منه للتفوق على نخبة الأندية الأوروبية في التعاقد مع أحد أكثر المواهب إثارة في عالم كرة القدم.
وأصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفًا رئيسيًا لنادي شمال لندن، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مستعد لتسريع خططه.
ووفقًا لـ"سكاي سبورتس سويسرا"، يعمل آرسنال بنشاط منذ عدة أشهر على إبرام صفقة التعاقد مع بوعدي، كما حافظ بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على اتصال منتظم مع الوفد المرافق للاعب خط الوسط منذ يناير من العام الماضي. وقد تطورت مهمة الاستكشاف طويلة الأمد هذه الآن إلى مساعي رسمية، حيث يثبت المراهق قيمته على أكبر مسرح على الإطلاق.
- Getty Images Sport
عرض أرتيتا للاعب المنتخب المغربي
يُقال إن أرتيتا معجب بشدة بالمهارات الفنية لهذا الشاب وتعدد استخداماته في وسط الملعب. ويضيف التقرير أن آرسنال أوضح لبوعدي ووكلائه أنه سيُعتبر جزءًا مهمًا من تشكيلة أرتيتا فور انضمامه.
ومن المتوقع أن يكون هذا المسار نحو اللعب مع الفريق الأول عاملاً رئيسيًا في عملية اتخاذ القرار لدى اللاعب.
يبدو أن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في إشراك اللاعب على الفور قد آتت أكلها في المراحل الأولى من المفاوضات. ويقال إن رسالة آرسنال قد "لاقت صدى" لدى بوادي، وقد أعرب اللاعب الدولي المغربي عن اهتمامه باحتمال الانتقال إلى المدفعجية. ومع ذلك، فإن الحصول على توقيعه سيتطلب تجاوز عقبة مالية كبيرة وضعها ناديه الحالي.
ليل يحدد سعر نجم كأس العالم
مع جذب أدائه مع المنتخب المغربي اهتماماً عالمياً، لا يتعجل نادي ليل بيع لاعبه المتميز بثمن بخس. وقد تم بالفعل تحديد موعد لمحادثات إضافية بين آرسنال وبوعدي بعد انتهاء كأس العالم، في حين يطالب ليل بمبلغ 70 مليون يورو (60.4 مليون جنيه إسترليني) كرسوم انتقال للاعب خط الوسط. ويدرك النادي الفرنسي أن قيمته قد تستمر في الارتفاع مع تقدم البطولة في أمريكا الشمالية.
كان بوعدي أحد أبرز اللاعبين في المباراة الافتتاحية للمغرب التي انتهت بالتعادل 1-1 مع البرازيل، حيث صمد أمام بعض من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. من بين جميع لاعبي خط الوسط الذين شاركوا في المباراة، كان بوعدي هو الأكثر نضجاً في السيطرة على الكرة لصالح المغرب.
- AFP
المنافسة من باريس مع اشتداد حدة السباق
آرسنال ليس النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هذا الصيف. وتشير التقارير إلى وجود منافسة قوية من جانب باريس سان جيرمان، لكن حقيقة أن النادي يلعب في الدوري الفرنسي قد تكون في صالح النادي الإنجليزي، نظرًا لأن ليل قد يتردد في بيع اللاعب إلى منافس مباشر. وفي الوقت نفسه، يُعد تشيلسي ناديًا آخر ارتبط اسمه باللاعب.