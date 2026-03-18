عندما أتم فيكتور أوسيمهن انفصاله النهائي عن نادي نابولي وانتقل إلى اسطنبول، أثار ذلك في البداية دهشة الكثيرين في أوروبا. فأحد أكثر المهاجمين رواجاً في القارة لم يختر الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا أحد الأندية الإسبانية الكبرى، بل اختار غالطة سراي. وبدا هذا الخطوة بالنسبة لكثير من المراقبين بمثابة منعطف مفاجئ في مسيرة مهاجم من الطراز العالمي. لكن الأمور بدأت تتضح الآن: ربما كانت هذه هي بالضبط القرار الذي احتاجه أوسيمهن.
بعد أن «عومل كالكلب»، أصبح الآن محبوباً للغاية: فيكتور أوسيمهن يُتوقع أن يتخذ خطوة مفاجئة مع غلطة سراي
عاش فيكتور أوسيمهن تقلبات شديدة خلال مسيرته. من طفولته التي قضاها في ظروف فقيرة في لاغوس، مروراً بصعوده السريع ليصبح مهاجماً من الطراز العالمي، وصولاً إلى الخلاف المرير مع نابولي – يعرف اللاعب النيجيري تقلبات كرة القدم الاحترافية أكثر من أي لاعب آخر من جيله.
واليوم، يقف في قلب قصة مختلفة تمامًا مع غالطة سراي إسطنبول. قصة عن التقدير والولاء والرابطة بين اللاعب والمشجعين، التي أصبحت نادرة في كرة القدم الحديثة.
ولهذا السبب بالذات، يطرح سؤال غير عادي: لماذا قد يغير فيكتور أوسيمهن ناديه مرة أخرى؟ ربما تكون الخطوة الأكثر إثارة للدهشة في مسيرته هي في الوقت نفسه الأكثر منطقية: البقاء في غالطة سراي على المدى الطويل، بل وحتى إلى الأبد.
من الناحية الرياضية، كانت فترة أوسيمهن مع نابولي في البداية قصة نجاح. في موسم 2022/23، قاد SSC بتسجيله 26 هدفاً إلى أول لقب دوري منذ 33 عاماً، وتوج هداف الدوري الإيطالي. كان النجم الأبرز في الفريق، والشخصية التي يمثلها النادي بأكمله.
لكن بعد بضعة أشهر فقط، انهارت العلاقة بين اللاعب والنادي. كان السبب في ذلك مقطع فيديو على تيك توك أصبح مشهورًا الآن، نشره نابولي عن أوسيمهن، وسخر فيه النادي، أو بالأحرى قسم التواصل الاجتماعي التابع له، من ركلة جزاء أضاعها المهاجم. كان هذا اللحظة نقطة تحول بالنسبة للنيجيري.
"بعد أن نشر نابولي هذا الفيديو على تيك توك، انقطعت العلاقة"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لاحقًا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت".
"يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، ويمكن لأي شخص أن يتعرض للسخرية بسبب ذلك. لكن نابولي فعل ذلك معي فقط - وبإشارات معينة. كنت ضحية لإهانات عنصرية واتخذت قراري. أردت الرحيل".
الانفصال عن نابولي: عندما انهار كل شيء بالنسبة لأوسيمين
وقد كان أكثر صراحةً عندما تحدث عن طريقة تعامل النادي معه. فقد حاول المسؤولون تمريره من فريق إلى آخر بدلاً من تقديره. "حاولوا إرسالي إلى أي مكان لألعب، لكنهم عاملوني كالكلب. اذهب إلى هنا، اذهب إلى هناك، افعل هذا، افعل ذاك. لقد عملت بجد لبناء مسيرتي، ولم أستطع قبول هذا النوع من المعاملة. أنا لست دمية."
إن شعور لاعب ساهم للتو في تحقيق لقب تاريخي بهذه الطريقة يقول الكثير عن ديناميكيات كرة القدم الاحترافية الحديثة. وبالتالي، كان رحيله عن نابولي في النهاية مجرد مسألة وقت.
عندما انتقل أوسيمهن إلى اسطنبول، قوبل الانتقال في أوروبا في البداية بتشكك. بالنسبة للعديد من المراقبين، بدا هذا الخطوة وكأنها انعطافة غير عادية في مسيرة مهاجم من الطراز العالمي. لكن أصبح واضحًا الآن: لا يمكن أن يكون هناك مكان أنسب لأوسيمهن.
كما أنه يقدم أداءً ثابتًا على الصعيد الرياضي. خلال فترة وجوده في غالطة سراي، سجل النيجيري حتى الآن رصيدًا مثيرًا للإعجاب بلغ 55 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في 68 مباراة رسمية – وهو معدل يجعله أحد أكثر المهاجمين إنتاجية في أوروبا.
كلما كان لائقاً بدنياً، يسجل الأهداف. صحيح أن الإصابات أعاقت مسيرته مراراً وتكراراً، لكن بمجرد أن يقف أوسيمهن على أرض الملعب، يصبح أحد أخطر المهاجمين في القارة.
وبالتالي، فهو بالنسبة لغالطة سراي أكثر من مجرد هداف منذ فترة طويلة. إنه النقطة الثابتة في المشروع بأكمله.
جماهير غالا تثير دموع أوسيمهن بعرضها الفني
أظهرت إحدى اللحظات التي وقعت قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول (1-0) مدى عمق العلاقة التي تربط أوسيمهن بالجماهير في الوقت الحالي.
بينما كان نشيد دوري أبطال أوروبا يرن في ملعب رامز بارك، قام مشجعو غالطة سراي بعرض رقص جماعي ضخم. ظهرت على اللافتة صورة أوسيمهن وأطفاله وصورة لوالدته الراحلة. وتحتها كُتبت العبارة: "نحن عائلة، والعائلة هي كل شيء".
كان هذا اللحظة مؤثرة للغاية بالنسبة للمهاجم. عندما رأى الصور، لم يستطع كبح دموعه. الخلفية تجعل المشهد أكثر عاطفية. فقد أوسيمهن والدته في سن مبكرة جدًا. كتب في مقال شخصي على موقع "ذا بلايرز تريبيون": "توفيت والدتي عندما كنت في الثانية أو الثالثة من عمري. كنت صغيرًا جدًا لأتذكر أي شيء – باستثناء أنها كانت تحملني بين ذراعيها".
إن قيام ملعب بأكمله بتناول هذه القصة الشخصية هو أمر غير مألوف على الإطلاق في كرة القدم الاحترافية اليوم. لكن المهاجم لم يكتفِ بالعواطف. ففي الدقيقة السابعة من المباراة ضد ليفربول، ردّ ثقة المشجعين بأداء رياضي. فقد أعدّ الهدف الحاسم 1-0 بتمريرة رأسية.
كان ذلك رمزاً مثالياً لدوره في غالطة سراي: قائد عاطفي ولاعب فارق رياضي في آن واحد. بعد المباراة، تبع ذلك لحظة أخرى أبرزت العلاقة الخاصة بين اللاعب والنادي. دخل أوسيمهن الملعب برفقة ابنته – ورقص مع المشجعين في الملعب.
تُظهر مثل هذه المشاهد مدى قوة العلاقة التي أصبحت تربط بين اللاعب النيجيري والمشجعين.
بند نابولي يعرقل عودة أوسيمهن إلى إيطاليا
عادةً ما ينجذب المهاجمون العالميون في ذروة عطائهم الكروي إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى. لكن بالنظر إلى الوضع الحالي في كرة القدم الاحترافية، يبدو أن انتقال أوسيمهن مرة أخرى أصبح فجأة أقل منطقية. فقد تم شغل أهم مراكز الهجوم في الأندية الكبرى منذ فترة طويلة.
هاري كين هو الخيار الأول في بايرن ميونيخ. إرلينغ هالاند هو النقطة الثابتة في مانشستر سيتي. باريس سان جيرمان يبني هجومه حول أوسمان ديمبيلي. أرسنال يعتمد على كاي هافرتز أو فيكتور جيوكيريس.
حتى العودة إلى إيطاليا ستكون معقدة. وفقًا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، أدرج نابولي بندًا خاصًا في صفقة بيع أوسيمهن إلى غالطة سراي: إذا باع النادي التركي أوسيمهن في وقت قصير إلى منافس في الدوري الإيطالي، فسيتعين عليه دفع غرامات تصل إلى 70 مليون يورو.
وبالتالي، فإن الانتقال إلى يوفنتوس أو إنتر أو ميلان سيكون صعبًا للغاية. كما أن أوسيمهن يتمتع بأمان مالي تام في اسطنبول. وفقًا لتقارير إعلامية، يربح حوالي 15 مليون يورو صافي سنويًا، ويمكن أن ترتفع دخله حتى 21 مليون يورو مع المكافآت. علاوة على ذلك، وجد المهاجم في غالطة سراي شيئًا أصبح نادرًا في كرة القدم الحديثة: تقدير حقيقي ووطن حقيقي.
إنه محبوب من قبل المشجعين. إنه محور الفريق. يلعب بانتظام في دوري أبطال أوروبا. وهو أكبر نجم في الدوري. ينتقل العديد من اللاعبين العالميين من نادٍ إلى آخر كل بضع سنوات، دائمًا بحثًا عن الخطوة التالية في مسيرتهم المهنية.
لكن قلة قليلة منهم فقط تحظى بفرصة أن تصبح أسطورة حقيقية للنادي. فيكتور أوسيمهن لديه هذه الفرصة بالضبط في اسطنبول. ربما لا تكمن الخطوة الأكثر جرأة في مسيرته المهنية في الانتقال إلى النادي الكبير التالي.
بل في إدراك أنك قد وصلت بالفعل إلى المكان الذي تنتمي إليه.
إحصائيات فيكتور أوسيمهن مع غالطة سراي إسطنبول:
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء 69 56 15 16