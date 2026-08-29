بعد أنباء تجنيسه من إيطاليا .. نجل روبينيو يغادر سانتوس

بالنسبة لابن الـ18 عاماً الذي ورث الموهبة عن والده، فإن الصيغة هي الإعارة مع خيار الشراء: إضافة مثيرة للاهتمام في خط هجوم فريق دانييلي دي روسي.

وكانت "ESPN" قد تحدثت عن وجود اهتمام من قبل مدرب إيطاليا الجديد روبرتو مانشيني بمراقبة روبينيو الصغير، وإمكانية تجنيسه للعب مع الأتزوري بالنظر لقرب حصوله على جواز سفر إيطاليا من والدته فيفيان.

وزار اللاعب مؤخرًا مقر تدريب الاتحاد البرازيلي، الأخير الذي يسعى لتأمين انضمام اللاعب لصفوف فرقه السنية في الفترة المقبلة بحسب التقارير في البلاد.