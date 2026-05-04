بعد أنباء العودة إلى ريال مدريد .. إندريك يلمح للبقاء في ليون!

عندما انضم إندريك إلى الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان ليون بعيدًا كل البعد عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. ومع ذلك، أدى التحول المذهل الذي حققه الفريق تحت قيادة فونسيكا إلى دفعه بقوة إلى سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي حديثه عن مباراة رين، قال إندريك: "شعرت بشعور رائع، وأنا سعيد جدًا للفريق، فقد كانت مباراة مهمة. ندافع جيدًا، ونحن متماسكون، ولدينا الجودة الهجومية اللازمة لإحداث فرق كبير. يجب أن تكون ملتزمًا دفاعيًا دائمًا، وأنا أواصل العمل، وعليّ أن أسجل الأهداف، وإذا لم أسجل، فعليّ أن أبذل الجهد من أجل الفريق. إذا لم أبذل ما يكفي من الجهد، فسأجلس على مقاعد البدلاء، لكنني سجلت اليوم، وواصلت التسجيل، وأنا سعيد جدًا".