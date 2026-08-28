بعد أنباء التمرد .. تشابي ألونسو يفسر استبعاد إنزو فيرنانديز من تشكيل تشيلسي

وعقب الفوز، سارع ألونسو إلى إسكات التكهنات التي انطلقت من الأرجنتين ومفادها أن فيرنانديز رفض اللعب. وأصرّ مدرب تشيلسي على أن قرار إراحة لاعب الوسط اتُّخذ بشكل جماعي من قبل الجهاز الفني وإدارة النادي.
وقال ألونسو عندما سُئل عن الشائعات: «لا، كان قراراً مني ومن النادي. نحن نُقيّم بشكل فردي وجماعي ما هو الأفضل للفريق الليلة، وما كان أفضل للاعبين آخرين كانوا يلعبون، ثم نتخذ القرار... الأمر متعلق فقط بمباراة اليوم، وكان لدينا لاعبون آخرون بحاجة إلى دقائق لعب، وكانت الأمور على هذا النحو».
ومع ما تردد عن اهتمام مانشستر سيتي، سُئل ألونسو أيضاً عمّا إذا كانت المفاوضات الجارية بشأن الانتقالات قد أثّرت على اختياراته. لكنه رفض هذه الفكرة بحزم، مضيفاً: «إنه قرار اتخذته بنفسي. إنه محترف جيد. يتدرب بشكل جيد وليس لديّ ما أقوله عنه. كان مجرد قرار كان علينا اتخاذه، مع التفكير في المباراة التي نلعبها الليلة، وسنرى الأمر بالنسبة ليوم الأحد [أمام برايتون]».