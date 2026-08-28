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Muhammad Zaki

ترجمه

بعد أنباء التمرد .. تشابي ألونسو يفسر استبعاد إنزو فيرنانديز من تشكيل تشيلسي

انتقالات
إنزو فرنانديز
تشيلسي
مانشستر سيتي
لوتون تاون
تشيلسي ضد لوتون تاون
كأس رابطة المحترفين
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشابي ألونسو

اللاعب غاب ضد لوتون الخميس

كسر تشابي ألونسو صمته بشأن الاستبعاد المفاجئ لإنزو فيرنانديز من تشكيلة تشيلسي، ما أثار موجة جديدة من التكهنات حول مستقبل لاعب الوسط في ستامفورد بريدج.

وعلى الرغم من المؤشرات السابقة التي أوحت بأن بطل كأس العالم سيشارك في كأس كاراباو، فإن غيابه التام ترك الجماهير تتساءل عن احتمالية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

  • فيرنانديز خارج التشكيلة في الفوز بكأس كاراباو

    حقق تشيلسي فوزًا بنتيجة 2-0 على لوتون تاون المنتمي لدوري الدرجة الأولى (League One) في كأس كاراباو يوم الخميس، لكن غياب فيرنانديز اللافت خيّم على المباراة. فرغم مشاركته كبديل خلال افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين أمام فولهام، فقد استُبعد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تمامًا من قائمة المباراة على ملعب ستامفورد بريدج.

    وجاء هذا الاستبعاد ليمثّل تراجعًا سريعًا من جانب ألونسو. فقبل ساعات فقط، كان المدرب الإسباني قد أعلن علنًا أن اللاعب الأرجنتيني سيشارك في مباراة الدور الثاني.

    وعلى أرض الملعب، حسم تشيلسي الأمور بسهولة في أول مباراة رسمية له على أرضه بقيادة ألونسو. فقد افتتح داني ولبيك مشاركته الأولى بتسجيل هدف برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 50، قبل أن يجبر إستيفاو ويليان اللاعب حكيم أودوفين على تسجيل هدف في مرماه بالخطأ ليضمن التأهل على حساب فريق جاك ويلشير.


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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    ألونسو يوضح تراجعه المفاجئ

    وعقب الفوز، سارع ألونسو إلى إسكات التكهنات التي انطلقت من الأرجنتين ومفادها أن فيرنانديز رفض اللعب. وأصرّ مدرب تشيلسي على أن قرار إراحة لاعب الوسط اتُّخذ بشكل جماعي من قبل الجهاز الفني وإدارة النادي.

    وقال ألونسو عندما سُئل عن الشائعات: «لا، كان قراراً مني ومن النادي. نحن نُقيّم بشكل فردي وجماعي ما هو الأفضل للفريق الليلة، وما كان أفضل للاعبين آخرين كانوا يلعبون، ثم نتخذ القرار... الأمر متعلق فقط بمباراة اليوم، وكان لدينا لاعبون آخرون بحاجة إلى دقائق لعب، وكانت الأمور على هذا النحو».

    ومع ما تردد عن اهتمام مانشستر سيتي، سُئل ألونسو أيضاً عمّا إذا كانت المفاوضات الجارية بشأن الانتقالات قد أثّرت على اختياراته. لكنه رفض هذه الفكرة بحزم، مضيفاً: «إنه قرار اتخذته بنفسي. إنه محترف جيد. يتدرب بشكل جيد وليس لديّ ما أقوله عنه. كان مجرد قرار كان علينا اتخاذه، مع التفكير في المباراة التي نلعبها الليلة، وسنرى الأمر بالنسبة ليوم الأحد [أمام برايتون]».

  • مانشستر سيتي يترقب مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات

    يُعد إبعاد فيرنانديز المفاجئ أقوى إشارة حتى الآن إلى أن مشواره في غرب لندن قد يقترب من نهايته. وبحسب التقارير، يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض رسمي قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر. وسيؤدي الانتقال إلى ملعب الاتحاد إلى لمّ شمل لاعب الوسط مع مدرب تشيلسي السابق إنزو ماريسكا.

    وفي خضم التعامل مع قضية فيرنانديز، يعمل تشيلسي أيضًا بنشاط على إعادة تشكيل صفوفه في مواضع أخرى. وبحسب التقارير، اتفق النادي مع أستون فيلا على صفقة بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع حارس المرمى إيميليانو مارتينيز.

    وعند سؤاله عن الوصول الوشيك للحارس الأرجنتيني رغم دعمه السابق لحرّاسه الحاليين، فضّل ألونسو عدم كشف أوراقه. وقال: «نحن سعداء بالتشكيلة التي نمتلكها. لكنني قلت دائمًا إننا بحاجة إلى إدراك المواقف، وإنه لا تزال هناك هذه الفترة التي يمكننا فيها اتخاذ القرارات. لننتظر ونرَ ما سيحدث».


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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    أيام حاسمة قليلة تنتظر تشيلسي

    يواجه ألونسو الآن انتظارًا مشوبًا بالتوتر لمعرفة ما إذا كان فيرنانديز سيبقى جزءًا من فريقه بعد انتهاء فترة الانتقالات يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، ومن المرجح أن تكون مشاركة لاعب الوسط، أو غيابها، دليلًا حاسمًا على مستقبله القريب.

    وإلى جانب فوضى الانتقالات التي تلوح في الأفق، تبقى طموحات تشيلسي في كأس المحلية قائمة. ففي ظل غياب المنافسات الأوروبية هذا الموسم، تحمل كأس كاراباو أهمية كبيرة بالنسبة إلى ألونسو. وسيستقبل فريقه غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليدز يونايتد، على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الثالث خلال الأسبوع الذي يبدأ في السابع من سبتمبر.