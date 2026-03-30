بعد ألمانيا وإيطاليا: يقال إن دولة كبرى أخرى تهتم بنجم منتخب تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي

وُلد تريسولدي في سردينيا ونشأ في البداية في إيطاليا. ثم انتقل في مرحلة المراهقة مع والديه إلى هانوفر، حيث لعب كرة القدم في فرق الناشئين بنادي هانوفر 96 الذي يلعب في الدرجة الثانية. في عام 2022، حصل على الجنسية الألمانية في سن 18 عامًا، وظهر لأول مرة في نفس الشهر مع منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا. ومنذ ذلك الحين، يلعب بقميص يحمل شعار النسر على صدره - لكن لا يزال هناك اهتمام من إيطاليا أيضًا.

وحول الانتقال إلى المنتخب الإيطالي، قال تريسولدي في أكتوبر لقناة سكاي سبورتس إيطاليا: "القواعد تسمح بذلك، وهاتفي مفتوح. إذا أراد جاتوزو (مدرب المنتخب الإيطالي، محرر) التحدث معي، فسأكون سعيدًا جدًا". لكنه أضاف: "لكن في الوقت الحالي ألعب لألمانيا، وقد اتخذت هذا القرار، حتى لو كان ذلك مع منتخب تحت 21 عامًا فقط. أشعر براحة كبيرة."