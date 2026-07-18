بعد انهيار صفقة إنتر .. كبير إنجلترا يتحرك لضم خلايلة

لا يزال خلايلة في صفوف يونيون سانت-خيلواز. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مع إنتر، فقد تعثرت انتقال الجناح الأيمن بسبب الفحوصات الإضافية التي طلبها الاتحاد الإيطالي للرياضة (CONI)، الذي لم يمنحه الأهلية للعب في الدوري الإيطالي.

ومع ذلك، يمكن أن تستمر مسيرة اللاعب المولود عام 2004 في الخارج: وفقًا لما أوردته صحيفة «نيوزبلاد» البلجيكية، لا يزال أمام اللاعب «خيارات ممتازة» على حد تعبيرها.

سيعود اللاعب الآن إلى بلجيكا للخضوع لفحوصات جديدة، وبعد اجتياز هذه الفحوصات، سيعود إلى سوق الانتقالات حيث يُعد هدفًاملموسًا لكل من توتنهام وكريستال بالاس.

لم يكن الناديان اللندنيان قد سارعا في المفاوضات، إدراكًا منهما لرغبة اللاعب في الانضمام إلى «النيراتزوري» بحسب الصحيفة البلجيكية، لكن بعد فشل الصفقة مع إنتر، قد يعودان الآن إلى الساحة.

ارتباط إنتر بضم دجيد سبينس من توتنهام بالتحديد كبديل لصفقة خلايلة الفاشلة قد يفتح الباب لانتقال لاعب سان جيلواز إلى سبيرز هذا الصيف كمعوض للدولي الإنجليزي الذي لا يمانع ناديه رحيله بحسب التقارير.