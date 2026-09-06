بعد انتهاء سلسلة ال59 مباراة .. كومباني يفسر قراره الغريب بخصوص هاري كين وأوليسي

أثار القرار التكتيكي بإبقاء كين وأوليسي على مقاعد البدلاء الدهشة، خاصةً وأن الفريق الضيف واجه صعوبةً في تسجيل هدف على ملعب فيلتنس أرينا.

وكاد كين، الذي حل بديلاً لناثانيال براون في الشوط الثاني، أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة عندما أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة بدت في طريقها إلى الزاوية العليا. لكن لوريوس كاريوس كان لها بالمرصاد، إذ حوّل الكرة فوق العارضة. كما اقترب أوليسي من التسجيل، مختبراً حارس المرمى من زاوية ضيقة بعد فترة وجيزة من دخوله بديلاً في الشوط الثاني بدلاً من لينارت كارل.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، أوضح المدرب البلجيكي أسبابه قائلاً: «كان القرار بشأن مايكل وهاري منطقياً تماماً وببساطة. فكلاهما عاد متأخراً جداً جداً من عطلته بعد كأس العالم. ليس من المسلّم به أن تقول ببساطة: (ستلعب 90 دقيقة، 90 دقيقة، 90 دقيقة). مباراة الكأس في أوسنابروك استنزفت الطاقة أيضاً. لا يمكنك دائماً تحميل هؤلاء اللاعبين هذا العبء الكامل».