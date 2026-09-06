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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

ترجمه

بعد انتهاء سلسلة ال59 مباراة .. كومباني يفسر قراره الغريب بخصوص هاري كين وأوليسي

بايرن ميونخ
هاري كين
فنسنت كومباني
شالكه 04
الدوري الألماني

بايرن تعادل سلبًا مع شالكه السبت

دافع فينسنت كومباني عن قراره بإبقاء هاري كين وميكايل أوليسي على مقاعد البدلاء خلال التعادل المخيّب لبايرن ميونخ بنتيجة 0-0 أمام شالكه.

وكان التعادل السلبي في جيلسنكيرشن مكلفًا للعملاق الألماني، إذ وضع حدًا لسلسلة تهديفية مذهلة امتدت لأكثر من عام من المباريات الرسمية.

  • كومباني يبرر سياسة التدوير رغم التعادل السلبي

    أثار القرار التكتيكي بإبقاء كين وأوليسي على مقاعد البدلاء الدهشة، خاصةً وأن الفريق الضيف واجه صعوبةً في تسجيل هدف على ملعب فيلتنس أرينا.

    وكاد كين، الذي حل بديلاً لناثانيال براون في الشوط الثاني، أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة عندما أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة بدت في طريقها إلى الزاوية العليا. لكن لوريوس كاريوس كان لها بالمرصاد، إذ حوّل الكرة فوق العارضة. كما اقترب أوليسي من التسجيل، مختبراً حارس المرمى من زاوية ضيقة بعد فترة وجيزة من دخوله بديلاً في الشوط الثاني بدلاً من لينارت كارل.

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، أوضح المدرب البلجيكي أسبابه قائلاً: «كان القرار بشأن مايكل وهاري منطقياً تماماً وببساطة. فكلاهما عاد متأخراً جداً جداً من عطلته بعد كأس العالم. ليس من المسلّم به أن تقول ببساطة: (ستلعب 90 دقيقة، 90 دقيقة، 90 دقيقة). مباراة الكأس في أوسنابروك استنزفت الطاقة أيضاً. لا يمكنك دائماً تحميل هؤلاء اللاعبين هذا العبء الكامل».

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  • KompanyGetty

    انتهت سلسلة تاريخية

    لم تكن النتيجة مجرد عثرة بسيطة لحامل الرقم القياسي في الألقاب؛ بل شكّلت نهاية حقبة رائعة حقًا من الفعالية الهجومية. فقد نجح بايرن في هزّ الشباك في 59 مباراة رسمية متتالية قبل هذه الرحلة إلى جيلسنكيرشن.

    ويعود هذا السجل المذهل إلى يوليو 2025، عندما تلقّى الفريق خسارة بنتيجة 2-0 على يد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية. وبعدم تمكّنه من التسجيل في مرمى لوريس كاريوس، شهد بايرن سلسلة تسجيله في 59 مباراة رسمية تنتهي أخيرًا بشكل مدوٍّ أمام

    وفي معرض حديثه عن طبيعة المباراة والفرصة الضائعة لتمديد الرقم القياسي، أشار كومباني إلى أن فريقه افتقر إلى الشدّة المتواصلة اللازمة لاختراق الكتلة الدفاعية المنخفضة. وقال المدرب: «لكل مباراة قصتها الخاصة. قصتنا كانت أننا لم نسجّل، والخصم عاد إلى دياره دون تسديدة واحدة. لكن ذلك لا ينبغي أن ينتقص من شالكه بأي شكل. لقد رأيت مباريات كهذه مرات عديدة. تحتاج إلى 90 دقيقة من الضغط أمام دفاعات كهذه حتى تنهار. لم ننجح في ذلك تمامًا اليوم لأننا أخرجنا الإيقاع من المباراة عدة مرات».

  • كاريوس يعذّب بايرن بأداء بطولي

    وبينما شكّل التغيير في تشكيلة بايرن محور النقاش الأبرز، فإن أداء كاريوس كان بلا شك حديث اللقاء على أرض الملعب. فقد قدّم الحارس الألماني، الذي أعاد بناء مسيرته في الدوري الألماني، سلسلة من التصديات العالمية أبقى بها حاملي اللقب بعيدين عن التسجيل. وسارع كومباني إلى تقديم تهنئته لأصحاب الأرض على عملهم الدفاعي المستميت، معترفاً بأن الأجواء والانضباط الدفاعي جعلا الأمسية صعبة.

    وقال مدرب بايرن: «كانت مباراة كرة قدم جميلة مليئة بالمشاعر والحماس. كانت هناك أيضاً العديد من المواقف الدفاعية التي كان يتعيّن فيها دائماً حدوث شيء مميز. وقد نجح شالكه في ذلك هذا المساء، لذا مبروك لهم. لقد قدّموا عملاً رائعاً وبذلوا كل ما لديهم. كان بإمكانك رؤية ذلك».

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  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    التركيز على دوري أبطال أوروبا بعد التعثر المحلي

    لا يملك بايرن سوى القليل من الوقت للتوقف عند إحباطه المحلي، فالمنافسة القارية تلوح في الأفق. يستعد بطل ألمانيا لبدء مشواره الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث سيسعى إلى محو ذكريات هذا التعادل السلبي.

    سيستضيف ملعب أليانز أرينا فريق بودو/جليمت النرويجي يوم الخميس، ما يمنح رجال كومباني فرصة فورية لاستعادة لمستهم التهديفية وبدء رحلتهم في دوري أبطال أوروبا بنغمة إيجابية قبل العودة إلى منافسات البوندسليغا.

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