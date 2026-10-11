أعرب محمد نور؛ أسطورة الاتحاد والناقد الرياضي الحالي، عن استيائه مما قاله عمر الغامدي؛ نجم الهلال السابق والمحلل الفني الحالي، بشأن لقطة تهنئة الأول لفهد المفرج؛ المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، بلقب كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
بعد انتقاد لقطته مع فهد المفرج باحتفالات خليجي 27 .. محمد نور يغضب: أنا عندي أبناء ولن أقبل بهذا الكلام!
ماذا حدث؟
الأسبوع الماضي، احتفل المنتخب السعودي بحصده لقب خليجي 27 للمرة الرابعة في تاريخه، على استاد الإنماء في مدينة جدة.
محمد نور كان حاضرًا للمباراة من الملعب، ليفاجأ فهد المفرج عقب نهاية المباراة، باقتحام ظهوره على الهواء مباشرة، عبر القنوات الرياضية السعودية، لتهنئته باللقب.
تلك اللقطة، علق عليها عمر الغامدي قائلًا: "هذا اللاعب فوضوي في كل مكان؛ الملعب والاستوديو، لا أعلم متى يظبط هذا اللاعب".
غضب "القوة العاشرة"
هذا التصريح أغضب محمد نور، وإن بدى على سبيل المزاح، لكنه أكد أنه يكون مقبولًا إن كان وراء الكواليس وليس على الهواء مباشرةً.
وطالب نور أسطورة الهلال سامي الجابر بإيصال رسالته للغامدي قائلًا عبر برنامج "نادينا": "أنا أحبه، وليس في نفسي أي شيء ضده، وأتحدث عنه بالخير في كل مجلس بكل محبة وصفاء نفس، لكن أنا عندي أبناء، ولا أحب أحد يتكلم عني. لقد وصفني بالفوضوي!".
وأضاف نور موجهًا حديثه للغامدي: "قلت إنني فوضوي إلا أنك تعرفني جيدًا، إذا لعبت معي، ربما لا تنام في انتظار انتهاء المباراة بخيرها وشرها. أما خارج الملعب، فنحن سعداء ونعيش اللحظة مع الناس، لذا سلمت على المفرج وبارك له بالفوز، الأمر ليس به أي شيء، يجب عليك أن تكون سعيدًا أيضًا".
محمد نور تابع: "لقد انصدمت من حديثه عني، أنا عندي أبناء، ولن أقبل بهذا الكلام، يكون مقبولًا فقط في المجلس كمزاح، لكن لن أسمح له بقول هذا".
رد سامي الجابر
من جانبه، تكفل سامي الجابر بالدفاع عن عمر الغامدي، مؤكدًا أن حديثه لم يكن مقصودًا، نافيًا تهمة "الفوضوية" كذلك عن محمد نور.
وقال الجابر عبر برنامج "نادينا": "أنا أعرف الغامدي وأعرفك، أنت إنسان صريح وواقعي ولا ترضى إلا بالحق، لكنني أعرف الغامدي أيضًا هو لا يقصد أي شيء، وسأتصل به ليتواصل معك".
وواصل موجهًا حديثه للقوة العاشرة: "أنا لا أتحدث في وجهك رياءً ولا سمعة، أنت مثل حسين عبدالغني؛ أصحاب ثقل في الملعب، ولم أشعر بأي فوضوية من جهتك داخل الملعب، بالعكس كان هناك التزام وانضباط غير طبيعي مع مدربي المنتخب، ودائمًا تمتلك شيئًا مختلفًا".
تتويج السعودية بخليجي 27
بالعودة للمنتخب السعودي، فقد توج في السادس من أكتوبر الجاري بطلًا لكأس الخليج بعد غياب 23 عامًا عن منصات التتويج، حيث كان آخر لقب له عام 2003.
وجاء حصد اللقب بعد الفوز أمام المنتخب الإمارات بثنائية نظيفة، سجلها همامي الهمامي وفراس البريكان في أول ربع ساعة من النهائي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا