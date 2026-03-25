سيُفرض غرامة مالية كبيرة على المدرب ألكسندر بليسين من نادي سانت باولي بعد انتقاده للحكم. فقد فرضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على المدرب البالغ من العمر 52 عامًا «بسبب سلوكه غير الرياضي»، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء: «الحكم نهائي».
بعد انتقاد لاذع للحكم: الاتحاد الألماني لكرة القدم يفرض غرامة مالية باهظة على مدرب في الدوري الألماني
كان بليسين قد أعرب مؤخرًا عن غضبه من الحكم فلوريان بادستوبنر عقب الخسارة 1-2 أمام فرايبورغ في إطار صراع الهبوط من الدوري الألماني، ووفقًا للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، فقد «شكك في نزاهته».
وقال بليسين في حديثهمع DAZN، من بين أمور أخرى، إن فريقه "لم يلعب ضد 11 لاعباً، بل ضد 12، وكان أحدهم الحكم": "كانت هناك الكثير من الأمور الصغيرة. عندما يمنحني الحكم بطاقة صفراء ويبتسم لي بسخرية، أعتبر ذلك عدم احترام. حتى لو كنت متأثراً عاطفياً. قبل الهدف الأول، كانت هناك ثلاث مواقف سمح فيها بمواصلة اللعب. الآن يمكن القول مرة أخرى، خاسر سيئ، لا بأس".
بليسين يندم على اختياره للكلمات
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أعرب بليسين عن أسفه لاختياره للكلمات. وقال: "التصريح الذي أدليت به على قناة DAZN لم يكن ذكيًا. لقد كان ذلك بدافع الانفعال، ويجب أن يعترف الجميع بذلك"، مضيفًا: "إن الأمر هنا بالغ الأهمية".
