استبعد المدرب ميرلين بولزين المهاجم، الذي كان قد اشتكى في صحيفة «هامبورغر مورغنبوست» من قلة وقت لعبه، من تشكيلة الفريق للمباراة التي ستقام يوم السبت الساعة 6:30 مساءً.
بعد انتقادات عامة: هانبورغ يستبعد المهاجم من التشكيلة للمباراة ضد بوروسيا دورتموند
وكان مدرب نادي هامبورغ قد صرح يوم الخميس بأن لكل لاعب الحق في إبداء رأيه. غير أن إعلان ذلك على الملأ بهذه الطريقة ليس بالطريقة الصحيحة ولا يتوافق مع قواعد النادي وموقفه.
وأضاف أنه أجرى مع غلاتزل "محادثة صريحة وتوضيحية". كما أكد بولزين أن مبادرة غلاتزل أصبحت موضوعًا "على مستوى أعلى" داخل النادي. وعمومًا، تم تبادل "كلمات واضحة".
اللاعب الجديد داميون داونز يحظى بالأفضلية على غلاتزل
وذكر غلاتزل في المقال أنه دخل في نقاش مع بولزين بعد الهزيمة 0-1 أمام باير ليفركوزن في أوائل مارس. وقال، من بين أمور أخرى: "لا أستطيع أن أفهم لماذا ظللت جالسًا على مقاعد البدلاء في المباراتين التاليتين أيضًا".
وكان بولزين قد فضّل مؤخرًا مرارًا وتكرارًا اللاعب داميون داونز الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، لكن اللاعب السابق في كولونيا لا يزال ينتظر تسجيل أول أهدافه بقميص هامبورغ.
