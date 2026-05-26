بعد الموسم التاريخي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.. سيسك فابريجاس يكشف موقفه من الاستمرار في كومو!
الالتزام بالمشروع طويل الأمد
وفي حديثه خلال احتفالات النادي التي أقيمت على متن حافلة مكشوفة عقب احتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطالي، سارع فابريجاس إلى نفي أي تكهنات بشأن مستقبله. وبعد انتقاله من مسيرة لاعب أسطورية إلى دور محوري على مقاعد البدلاء في كومو، كشف الإسباني أن التخطيط للموسم المقبل قد بدأ بالفعل على قدم وساق عقب مناقشات رفيعة المستوى مع إدارة النادي.
وقال فابريجاس لشبكة"سكاي سبورت": "المستقبل؟ عقدنا اجتماعاً طويلاً في الساعة الثانية بعد الظهر مع الرئيس والمدير. لقد توصلنا إلى اتفاق؛ ورؤيتنا تتجه بالفعل نحو الموسم المقبل. أنا سعيد جداً هنا؛ وكما تعلمون، ما زال أمامي خطوة أو خطوتان لأتخطاهما، وأنا أتعلم الكثير. نحن نبني عقلية".
تأملات حول صعود سريع
لقد فاجأت السرعة التي صعد بها نادي كومو سلم كرة القدم الإيطالية الكثيرين، بمن فيهم فابريجاس نفسه. فقد انتقل مسار النادي من الدرجات الدنيا لكرة القدم الإيطالية إلى عتبة المنافسة الأوروبية الراقية في فترة زمنية قصيرة للغاية، وهو إنجاز يصفه المدرب بأنه "تحفة" حقيقية.
وقال: "كان نمو هذا النادي سريعاً للغاية؛ منذ أن بدأنا، مر عامان ونصف ونحن نتجاوز التوقعات. نحن ندرك ما نحن عليه؛ لدينا رؤية واضحة. إنها تحفة فنية، لكننا نبدأ من اليوم الاستعداد لموسم صعب ومختلف".
التحضير لمنافسات دوري أبطال أوروبا
لا يخدع فابريجاس نفسه بشأن حجم التحدي الذي ينتظر فريقه في دوري أبطال أوروبا. فالانتقال من المنافسة المحلية إلى مواجهة أفضل الفرق في أوروبا يتطلب تطوراً كبيراً على الصعيدين التكتيكي والبدني، إذا كان النادي يريد تجنب التعرض لهزيمة ساحقة على الساحة الأوروبية.
وحذر الإسباني من أن هذه المسابقة لا تترك مجالاً للخطأ، قائلاً: "علينا أن نكون حذرين. إذا ذهبت إلى البرنابيو أو كامب نو ولم تكن مستعداً، فسوف تتلقى ستة أهداف. علينا أن نكون حذرين، ونرفع مستوانا، ونستعد جيداً".
فابريجاس يتطرق إلى الشائعات حول رحيل باز
سيكون أحد الأهداف الرئيسية لهذا الصيف هو الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين الذين جعلوا هذا الموسم التاريخي أمراً ممكناً. ويظل نيكو باز، الذي قدم أداءً متميزاً تحت إشراف فابريجاس، أولوية للنادي في سعيه للحفاظ على زخمه التصاعدي مع اقتراب العام المقبل.
وقال فابريجاس عن باز: "إنه لاعب مهم جدًا لنمونا. لقد نمونا معه، ونما معنا". "نحن في موقف مهم؛ لنرى ما سيحدث، لكن رغبتنا هي أن يبقى معنا". تشير هذه الرغبة في الاحتفاظ بأفضل المواهب الشابة إلى أن كومو مصمم على أن يكون أكثر من مجرد لاعب يملأ الفراغ في أوروبا الموسم المقبل.
قبل بضعة أيام، نفى فابريجاس بشدة الشائعات التي ربطت باز بالانتقال إلى إنتر، موضحاً الوضع التعاقدي الحالي للاعب الوسط ومستقبله. أكد فابريجاس أن باز لا يزال لاعباً تابعاً للنادي بنسبة 50٪، مشيراً إلى أن ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي له الحق في إبداء رأي بشأن مستقبله.
وتطرق فابريجاس مباشرة إلى هذه التكهنات قائلاً إن زانيتي لا يعمل لصالح ريال مدريد ولا كومو، وحث على احترام الحدود. وفي النهاية، أوضح فابريجاس أن هناك أمراً واحداً مؤكداً: "لن يلعب باز في صفوف إنتر، حيث سيعود إما إلى ريال مدريد أو سيواصل اللعب مع كومو الموسم المقبل."