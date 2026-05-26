بعد الموسم التاريخي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.. سيسك فابريجاس يكشف موقفه من الاستمرار في كومو!

سيكون أحد الأهداف الرئيسية لهذا الصيف هو الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين الذين جعلوا هذا الموسم التاريخي أمراً ممكناً. ويظل نيكو باز، الذي قدم أداءً متميزاً تحت إشراف فابريجاس، أولوية للنادي في سعيه للحفاظ على زخمه التصاعدي مع اقتراب العام المقبل.

وقال فابريجاس عن باز: "إنه لاعب مهم جدًا لنمونا. لقد نمونا معه، ونما معنا". "نحن في موقف مهم؛ لنرى ما سيحدث، لكن رغبتنا هي أن يبقى معنا". تشير هذه الرغبة في الاحتفاظ بأفضل المواهب الشابة إلى أن كومو مصمم على أن يكون أكثر من مجرد لاعب يملأ الفراغ في أوروبا الموسم المقبل.

قبل بضعة أيام، نفى فابريجاس بشدة الشائعات التي ربطت باز بالانتقال إلى إنتر، موضحاً الوضع التعاقدي الحالي للاعب الوسط ومستقبله. أكد فابريجاس أن باز لا يزال لاعباً تابعاً للنادي بنسبة 50٪، مشيراً إلى أن ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي له الحق في إبداء رأي بشأن مستقبله.

وتطرق فابريجاس مباشرة إلى هذه التكهنات قائلاً إن زانيتي لا يعمل لصالح ريال مدريد ولا كومو، وحث على احترام الحدود. وفي النهاية، أوضح فابريجاس أن هناك أمراً واحداً مؤكداً: "لن يلعب باز في صفوف إنتر، حيث سيعود إما إلى ريال مدريد أو سيواصل اللعب مع كومو الموسم المقبل."