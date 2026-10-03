بعد القبض عليه .. توخيل يبعث برسالة خاصة إلى رحيم ستيرلينج

اعترف ستيرلينج مؤخرًا بأنه مذنب بتهمة القيادة الخطرة، وحيازة غاز أكسيد النيتروز، والامتناع عن تقديم عينة. وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد اصطدم بسيارته اللامبورجيني ببوابة معدنية إثر حادث وقع على الطريقين M25 وM3 في شهر مايو. وعثرت الشرطة لاحقًا على ست عبوات من غاز أكسيد النيتروز داخل سيارته المتضررة، في حين أظهرت لقطات من كاميرا الجسم الجناح وهو يحاول نقلها إلى المقعد الخلفي.

وفي أعقاب الانتقادات العامة الواسعة، نشر مهاجم مانشستر سيتي وآرسنال السابق رسالة غامضة على إنستجرام، اكتفى فيها بالقول: "التقدم أهم من الكمال".

وأشار محامي ستيرلينج إلى أن اللاعب اتخذ طواعية خطوات لمعالجة صعوبات شخصية، رغم أنه ممنوع حاليًا من القيادة بينما ينتظر صدور الحكم.



