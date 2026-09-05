بعد العروض التركية والسعودية .. مانشستر يونايتد يحسم مستقبل برونو فيرنانديش

تنبع الحاجة الملحّة لربط فيرنانديز بعقد جديد طويل الأمد من الاهتمام الخارجي الكبير بخدماته. فقد برز عملاق الكرة التركية جلطة سراي كطرف جاد في السباق هذا الصيف، إذ تشير التقارير إلى استعداده لتقديم عقد مدته أربع سنوات للاعب خط الوسط من شأنه أن يضاعف راتبه الحالي فعلياً.
ويُقال إن العرض القادم من إسطنبول يتضمن مكافأة توقيع مغرية بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني، ما يمثل بديلاً مربحاً لصانع الألعاب المخضرم وهو يدخل العقد الأخير من مسيرته الاحترافية على أعلى المستويات.
ويأتي ذلك بعد فترة من التكهنات الكثيفة الصيف الماضي حين اقترب لاعب خط الوسط بشكل لافت من الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين. فقد أجرى وكيله ميجيل بينيو محادثات رفيعة المستوى في الرياض مع الهلال، الذي كان مستعداً لتقديم عرض مذهل بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات للاعب.