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Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
محمد سعيد

ترجمه

بعد العروض التركية والسعودية .. مانشستر يونايتد يحسم مستقبل برونو فيرنانديش

انتقالات
برونو فيرنانديز
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

أنباء عن عروض من الهلال وجلطة سراي

يستعد مانشستر يونايتد لاتخاذ خطوة حاسمة من أجل تأمين مستقبل برونو فيرنانديش في ظل تصاعد الاهتمام القادم من الخارج.

وبحسب التقارير، يخطط النادي لتفعيل بند تمديد لمدة عام واحد في العقد الحالي لقائده، بهدف توفير شبكة أمان بينما تتواصل المفاوضات طويلة الأمد.

  • يونايتد يتحرك لإنهاء التكهنات حول رحيله

    فتح مانشستر يونايتد رسميًا محادثات أولية مع فيرنانديش بشأن عقد جديد للإبقاء على الدولي البرتغالي في أولد ترافورد.

    وبحسب فوتبول إنسايدر، فإن مانشستر يونايتد عازم على تأمين المستقبل طويل الأمد لقائده بعد صيف من التكهنات المكثفة التي ربطته بالرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وكإجراء احترازي يمنحه مزيدًا من الوقت، يخطط النادي لتفعيل بند التمديد لمدة عام واحد في عقد نجم سبورتينغ لشبونة السابق. وتضمن هذه الخطوة التكتيكية ألا يدخل صانع الألعاب الأشهر الأخيرة من عقده دون أن يمتلك النادي نفوذًا كبيرًا على قيمته السوقية.


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  • Manchester United goal 2026-27 Bruno FernandesGetty

    مستقبل فيرنانديش التعاقدي يبقى أولوية

    يتبقى في عقد النجم البرتغالي الحالي 10 أشهر، وهو العقد الذي يتقاضى بموجبه 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، رغم أن مانشستر يونايتد يملك بشكل حاسم خياراً لتمديد ذلك الاتفاق سنة إضافية. وعلى الرغم من شبكة الأمان هذه، فإن النادي مُصرّ على التوصل إلى اتفاق رسمي قبل نهاية العام الميلادي لإسكات أي حديث متبقٍ عن انتقاله.

    وأثبت فيرنانديش جدارته مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً أهميته بتسجيله هاتريك رائع وصناعته لهدف في الفوز 5-2 على إبسويتش تاون، وهو أداء جاء بعد أيام فقط من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في رابطة اللاعبين المحترفين.

  • عمالقة أوروبا وتركيا يحومون حوله

    تنبع الحاجة الملحّة لربط فيرنانديز بعقد جديد طويل الأمد من الاهتمام الخارجي الكبير بخدماته. فقد برز عملاق الكرة التركية جلطة سراي كطرف جاد في السباق هذا الصيف، إذ تشير التقارير إلى استعداده لتقديم عقد مدته أربع سنوات للاعب خط الوسط من شأنه أن يضاعف راتبه الحالي فعلياً.

    ويُقال إن العرض القادم من إسطنبول يتضمن مكافأة توقيع مغرية بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني، ما يمثل بديلاً مربحاً لصانع الألعاب المخضرم وهو يدخل العقد الأخير من مسيرته الاحترافية على أعلى المستويات.

    ويأتي ذلك بعد فترة من التكهنات الكثيفة الصيف الماضي حين اقترب لاعب خط الوسط بشكل لافت من الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين. فقد أجرى وكيله ميجيل بينيو محادثات رفيعة المستوى في الرياض مع الهلال، الذي كان مستعداً لتقديم عرض مذهل بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات للاعب.

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    رؤية لمشروع أولد ترافورد

    لا يزال فيرنانديش يمثل نبض الفريق. فمنذ انضمامه في يناير 2020، سجّل 110 أهداف وصنع 109 أهداف في 329 مباراة. وفي الموسم الماضي، وضع علامة فارقة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 21 تمريرة حاسمة، ليعزز مكانته كأحد أكثر العناصر الإبداعية في تاريخ البطولة.

    وفي حديثه عن دوره داخل الفريق، أوضح فيرنانديش أنه يدرك طبيعة كرة القدم على أعلى المستويات والمعايير العالية المطلوبة في أولد ترافورد.

    وبينما يخوض مانشستر يونايتد حقبة جديدة تحت قيادة مايكل كاريك، لا يزال فيرنانديش محورياً في الهوية التكتيكية للفريق. وأُشير إلى أن مانشستر يونايتد على استعداد لجعله أعلى اللاعبين أجراً، مع إضافة عام آخر إلى عقده براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي الممتاز
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