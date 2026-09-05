بعد العروض التركية والسعودية .. مانشستر يونايتد يحسم مستقبل برونو فيرنانديش

فتح مانشستر يونايتد رسميًا محادثات أولية مع فيرنانديش بشأن عقد جديد للإبقاء على الدولي البرتغالي في أولد ترافورد.

وبحسب فوتبول إنسايدر، فإن مانشستر يونايتد عازم على تأمين المستقبل طويل الأمد لقائده بعد صيف من التكهنات المكثفة التي ربطته بالرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكإجراء احترازي يمنحه مزيدًا من الوقت، يخطط النادي لتفعيل بند التمديد لمدة عام واحد في عقد نجم سبورتينغ لشبونة السابق. وتضمن هذه الخطوة التكتيكية ألا يدخل صانع الألعاب الأشهر الأخيرة من عقده دون أن يمتلك النادي نفوذًا كبيرًا على قيمته السوقية.



