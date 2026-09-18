وجّهت رئيسة نادي إلدينسي المنتهية ولايتها كارولينا هولجوين نداءً مؤثراً إلى ليونيل ميسي بعد أن أتم النجم الأرجنتيني عملية استحواذ تاريخية على النادي الإسباني المنافس في دوري الدرجة الثانية. وأكدت المسؤولة الكولومبية رحيلها، فيما دعت الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات إلى احترام تاريخ النادي الممتد على مدار 105 أعوام وإلهام المجتمع المحلي.
بعد اكتمال استحواذه على النادي .. رئيسة إلدينسي المغادرة توجه رسالة خاصة إلى ميسي
مسؤول تنفيذي يغادر نادياً عريقاً
انتهت رسمياً فترة هولجوين في ملعب "نويفو بيبيكو أمات" البلدي بعد أن أتمّ ميسي استحواذه على النادي الإسباني المنتمي للدرجة الثانية.
ومنذ شرائها الأسهم من باسكوال بيريز في أكتوبر 2025، ساعدت الفريق الأول للرجال على تحقيق الصعود مجدداً إلى الدرجة الثانية، إلى جانب تطوير فريق السيدات وأكاديمية الناشئين. كما طلبت من الجماهير أن تمنح المالك الجديد ترحيباً حاراً منذ يومه الأول.
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التسليم يجلب سلامًا تامًا
وقد تنحّت الرئيسة المنتهية ولايتها بثقة تامة بعد أن سلّمت زمام النادي العريق إلى أشهر لاعب كرة قدم في العالم. وأعربت في بيان الوداع الرسمي الصادر عن النادي عن اعتزازها بهذا التسليم قائلة: "بالنسبة لي، إن قدرتي على تسليمه زمام هذا النادي اليوم مصدر فخر كبير، وقبل كل شيء تمنحني راحة البال لعلمي أنني أتركه في أفضل الأيدي".
وإلى جانب مباركتها، وجّهت أيضًا طلبًا مباشرًا إلى المالك الجديد قائلة: "اعتنِ به، واحترم ما يمثّله لأهله، وقبل كل شيء، احمل أحلامًا كبيرة إلى إلدا".
رؤية طموحة تُسكت المنتقدين
تميزت فترة رئاستها بتحديات تشغيلية صعبة وخطوات مثيرة للجدل صُممت لحماية الصحة المالية للنادي. وفي معرض استعادتها لتلك الفترة الشاقة، اعترفت باتخاذ "قرارات صعبة ومعقدة، وفي عدة مناسبات، غير محبوبة إلى حد كبير".
ورغم تلك الصعوبات الماضية، فهي مقتنعة بأن "ما هو قادم يمكن أن يكون استثنائيًا" بعد تسليمها النادي إلى لاعب وصفته بأنه "أعظم أسطورة حية في كرة القدم العالمية".
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إيبار يختبر إرادة الفريق
بات على إلدينسي الآن تحويل تركيزه مجددًا نحو أرض الملعب استعدادًا لاستضافة إيبار في نهاية هذا الأسبوع.
فقد تركت البداية المتعثرة الفريق في المركز السادس عشر بدوري الدرجة الثانية، برصيد خمس نقاط فقط من مبارياته الخمس الأولى. وسيكون تحقيق فوز على أرضه أمرًا حيويًا للابتعاد عن منطقة الخطر مع بداية فصل جديد في ظل الملكية الجديدة.
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