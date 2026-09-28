Getty Images Sport
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بعد استبعاد رونالدو والفوز على النرويج.. لياو يكشف الفارق بين جيسوس وروبرتو مارتينيز!
التطور الدفاعي في عهد جيسوس
سارع لياو إلى الإشادة بالتحسينات البنيوية المباشرة التي جلبها جيسوس إلى المنتخب الوطني. فبعد فوز صعب على النرويج، أشار ليساو إلى صلابة جديدة يرى أنها كانت غائبة خلال الحقبة السابقة تحت قيادة روبرتو مارتينيز.
ولفت اللاعب الجناح إلى أنه رغم امتلاك المنتخب دائمًا قدرًا هائلًا من البراعة في الثلث الأخير من الملعب، فإن قدرته على إغلاق المباريات بلغت مستوى جديدًا تحت قيادة المدرب السابق لبنفيكا وسبورتينج لشبونة، الذي تولى المهمة بتفويض واضح لإحكام الخط الخلفي.
وكشف لياو قائلًا: «ما تغيّر في الفريق هو أن جيسوس منحنا قدرة دفاعية قوية للغاية. النرويج استحوذت كثيرًا على الكرة، ومن البداية إلى النهاية تمكّنّا من البقاء متماسكين، والدفاع أثناء اللعب، وكذلك في الكرات الثابتة. هذا هو ما كان ينقصنا لصنع الفارق في المباريات الكبيرة، لأننا كنا نمتلك جودة هجومية جيدة جدًا وكان ينقصنا الجانب الدفاعي»، وذلك بحسب ما نقلته A Bola.
- Getty Images Sport
رابطة خاصة بين اللاعب والمدرب
بالنسبة إلى لياو، فإن وصول جيسوس إلى قيادة المنتخب البرتغالي يمثل أكثر من مجرد تغيير تكتيكي؛ إنه لقاء يجمعه من جديد بالرجل الذي آمن أولًا بإمكاناته على أعلى المستويات. فقد كان المدرب البالغ من العمر 72 عامًا هو من منح لياو أول ظهور احترافي له خلال الفترة التي جمعتهما في سبورتينج لشبونة، ومن الواضح أن هذا التاريخ يلعب دورًا في ثقة اللاعب داخل التشكيلة الدولية الحالية. ويشعر لياو بأن هذا التفاهم العميق بينهما سيتيح له التألق بغض النظر عن المركز الذي سيُلعب فيه على أرض الملعب.
وفي معرض حديثه عن تاريخهما المشترك والوضع الحالي للمنتخب الوطني، أعرب لياو عن حماسه للعمل تحت قيادة معلّمه القديم مرة أخرى. وقال المهاجم: «تمكّن المدرب من تنظيم الفريق بشكل جيد للغاية في غضون أيام قليلة فقط. لقد منحني جيسوس فرصة الظهور على المسرح الاحترافي، وهو يعرفني بدنيًا وتكتيكيًا ونفسيًا. سأبذل قصارى جهدي في أي مركز يتعيّن عليّ اللعب فيه، وأنا واثق من أنه سيساعدني على إظهار إمكاناتي».
الإشادة بجواو فيليكس
كما حرص لياو على الدفاع عن زميله جواو فيليكس والاحتفاء به، بعدما كان من أبرز اللاعبين أداءً في المباريات الأخيرة. فقد كان فيليكس في كثير من الأحيان محل انتقادات حادة من وسائل الإعلام والجماهير، لا سيما بعد انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.
لكن مستواه التهديفي المميز مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة أسكت الكثير من المشككين. وأكد لياو أن الجودة التي يتمتع بها فيليكس لا يمكن إنكارها وتتجاوز الدوري الذي يلعب فيه على الصعيد المحلي، مشيرًا إلى أن المهاجم يثبت أنه لا يزال قادرًا على الظهور بقوة على الساحة الأوروبية عندما يمثل بلاده.
وقال: «كان جواو فيليكس صانع الفارق، فقد تعرض للكثير من الانتقادات في الماضي وهو يظهر الآن الجودة التي يمتلكها. أحيانًا يقول الناس إن ذلك في السعودية فقط، لكنه في أوروبا يصنع الفارق».
- Getty Images Sport
بدايات جديدة في إسطنبول
وإلى جانب مهامه الدولية، تطرّق لياو إلى انتقاله المهني الأخير، بعدما استبدل الأضواء في ميلان بانطلاقة جديدة مع العملاق التركي جلطة سراي هذا الصيف. وقد كان هذا الانتقال أحد أكثر الصفقات إثارة للحديث خلال فترة الانتقالات، ويبدو أن لياو يستمتع بتحدّي خوض دوري جديد. وأشار إلى طموح النادي الإسطنبولي كسبب رئيسي وراء الانتقال، معربًا عن رغبته في مساعدة الفريق على مواصلة هيمنته المحلية.
واختتم لياو حديثه قائلًا: «الدوري التركي تنافسي للغاية، ويضم أسماء كبيرة، وجلطة سراي أرادني حقًا، وكان لديهم مشروع رياضي جيد جدًا، وأعتقد أننا هذا العام قادرون على إحراز اللقب الخامس على التوالي».
جدير بالذكر أن المباراة شهدت بقاء كريستيانو رونالدو نجم النصر حبيسًا على مقاعد البدلاء حتى نهايتها، وهو ما جعل جيسوس يؤكد في تصريحاته على أن رونالدو سيكون متواجدًا في المواجهة المقبلة وأنه أراد الدفع به لكن ظروف اللقاء لم تسمح.
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