صعد ليفربول من مساعيه للتعاقد مع جناح باريس سان جيرمان، برادلي باركولا، بتقديم عرض مالي محسن بقيمة 135 مليون يورو. واستُبعد الدولي الفرنسي من قائمة فريقه لمباراة لانس، في الوقت الذي يدرس فيه النادي الباريسي قبول العرض المرتفع من النادي الإنجليزي.
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بعد استبعاده أمام لانس.. ليفربول يرفع عرضه التاريخي لضم باركولا من سان جيرمان
ليفربول يطلق عرضاً محسناً لضم باركولا
تقدم ليفربول بعرض محسن بقيمة 135 مليون يورو لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع الجناح باركولا، وفقاً لما ذكره موقع "فوت 01". وجرى استبعاد الدولي الفرنسي تماماً من قائمة النادي الباريسي لمواجهة لانس بقرار من المدير الفني لويس إنريكي، مما يشير إلى تطور كبير في مفاوضات الانتقال الجارية.
ويحتفظ مهاجم ليون السابق برغبة قوية في إتمام انتقاله إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبعد أن قدم النادي الإنجليزي عروضاً سابقة بالكاد تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو، رفع "الريدز" الآن عرضهم المالي بشكل كبير في محاولة لإقناع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بالموافقة على البيع.
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باريس سان جيرمان يدرس تخفيض تقييمه المالي
وأفادت التقارير بأن قرار ليفربول بزيادة عرضه المالي جاء مدعوماً بدخول رئيس شركة أمازون في الهيكل الرأسمالي للنادي. وبدلاً من الرفض الفوري لعرض الـ135 مليون يورو، يعكف مسؤولو باريس سان جيرمان الآن على دراسته بجدية.
وفي حين رفض إنريكي التحدث علناً عن المستقبل القريب للجناح الفرنسي، فإن قراره الحاسم باستبعاد اللاعب من مباراة لانس حمل رسالة واضحة. وكان باريس سان جيرمان يضع تقييماً داخلياً لباركولا يقارب 150 مليون يورو، لكن كبار المسؤولين في العاصمة الفرنسية يفكرون الآن في قبول رسوم أقل لإيجاد حل مناسب، وتجنب تكرار مسلسل مشابه لرحيل كيليان مبابي.
استبعاد اهتمام أرسنال
كما أوضحت تقارير في وسائل الإعلام الإنجليزية حقيقة التكهنات بشأن وجود اهتمام من منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز. فبينما ارتبط أرسنال بضم الجناح، تم استبعاد فكرة انتقاله إلى ملعب الإمارات كاحتمال واقعي.
ورغم اهتمام "الجانرز" باللاعب، إلا أنه لم تجرِ أي مناقشات رسمية بين الناديين حتى الآن، ويبدو التوصل إلى اتفاق أمراً مستبعداً في هذه المرحلة بسبب المحادثات المتقدمة بين ليفربول وبطل دوري أبطال أوروبا مرتين.
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مفاوضات متقدمة تقترب من النهاية
يدرس الباريسيون الآن بعناية ما إذا كانوا سيعدلون توقعاتهم المالية لضمان رحيل سلس للاعب لطالما أظهر سلوكاً احترافياً في النادي. ومع تقدم المفاوضات بين ليفربول وباريس سان جيرمان، يبدو الانتقال أقرب من أي وقت مضى للتحول إلى واقع. وسيسعى ليفربول إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في الأيام المقبلة، حيث يهدف كلا الناديين إلى إسدال الستار على واحدة من أبرز صفقات الانتقالات هذا الصيف.
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