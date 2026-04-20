FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد اتهامات العميد.. "الآسيوي" يفاجئ حكم الاتحاد وماتشيدا بقرار حاسم!

ماذا قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه من الحكم الصيني ما نينج؛ الذي أدار قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

الاتحاد ودع النخبة الآسيوية من دور ثمن النهائي، بعد السقوط (0-1) أمام ماتشيدا؛ وسط غضب كبير من ما نينج، واتهامه بالتسبب في الخسارة.

  • FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    جدل تحكيمي في مباراة الاتحاد وماتشيدا

    وفي هذا السياق.. شهدت قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية؛ بقيادة الصيني ما نينج، وذلك على النحو التالي:

    * الدقيقة 61: ضرب نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي، لوجه الحارس الصربي للاتحاد بريدراج رايكوفيتش؛ حيث سالت الدماء من أعلى عينه، مع تورم.

    * الدقيقة 88: إلغاء هدف تعادُل الاتحاد (1-1)، الذي سجله المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا؛ بحجة لمس الأخير للكرة بـ"يده".

    وأجمع خبراء التحكيم على تعرض الاتحاد لـ"الظلم"؛ خاصة في لعبة عدم "طرد" هاياشي، بعد تدخله على رايكوفيتش.

    ومن ناحيته.. اعتبر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للعميد الاتحادي، أن فريقه كان قادرًا على الفوز والتأهُل إلى نصف النهائي؛ ولكن الحكم الصيني أراد غير ذلك، بتأثيره على النتيجة.

  • FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    عقوبة الاتحاد الآسيوي ضد حكم قمة الاتحاد وماتشيدا

    ووسط هذا الجدل.. نقلت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، عن مصادر في الاتحاد القاري لكرة القدم؛ أنه تم استبعاد الحكم الصيني ما نينج، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    الصحيفة أعلنت أن استبعاد ما نينج؛ يأتي بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيد زيلفيا الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي النخبة الآسيوية.

    وأوضحت الصحيفة أن الحكم الصيني، غادر الأراضي السعودية بالفعل؛ بعد قرار الاتحاد الآسيوي للعبة ضده، على خلفية المباراة سالفة الذكر.

  Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    ما نينج كان مرشحًا قويًا لإدارة نهائي النخبة الآسيوية

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "عكاظ" أكدت أن الحكم الصيني ما نينج؛ كان مرشحًا قويًا لقيادة نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأشارت الصحيفة إلى أن أخطاء ما نينج، في قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي النخبة الآسيوية؛ جعلت الاتحاد القاري يستبعده من حساباته، لإدارة المشهد الختامي.

    أي أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رأى أن أفضل عقوبة ضد هذا الحكم الصيني؛ هو استبعاده من النهائي القاري الكبير، في مدينة جدة.

  Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

