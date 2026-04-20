بعد اتهامات العميد.. "الآسيوي" يفاجئ حكم الاتحاد وماتشيدا بقرار حاسم!

وفي هذا السياق.. شهدت قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية؛ بقيادة الصيني ما نينج، وذلك على النحو التالي:

* الدقيقة 61: ضرب نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي، لوجه الحارس الصربي للاتحاد بريدراج رايكوفيتش؛ حيث سالت الدماء من أعلى عينه، مع تورم.

* الدقيقة 88: إلغاء هدف تعادُل الاتحاد (1-1)، الذي سجله المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا؛ بحجة لمس الأخير للكرة بـ"يده".

وأجمع خبراء التحكيم على تعرض الاتحاد لـ"الظلم"؛ خاصة في لعبة عدم "طرد" هاياشي، بعد تدخله على رايكوفيتش.

ومن ناحيته.. اعتبر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للعميد الاتحادي، أن فريقه كان قادرًا على الفوز والتأهُل إلى نصف النهائي؛ ولكن الحكم الصيني أراد غير ذلك، بتأثيره على النتيجة.