ويسعى الممثلون القانونيون للنادي القبرصي الآن إلى التحدث مع نجم منتخب إنجلترا السابق لتحديد ما قيل له بالضبط عن عملية الاستحواذ. وذكرت صحيفة "ذا ميل" أن هيسكي رافق غابرييل في عدة رحلات رفيعة المستوى إلى الجزيرة، حتى أنه ظهر على أرض الملعب في استاد النادي الذي يتسع لـ 10 آلاف متفرج لتحية المشجعين. ويعتقد أن المهاجم السابق كان مرشحًا لتولي منصب مدير كرة القدم في النادي بمجرد الانتهاء من عملية الاستحواذ.

أكد رئيس نادي أبولون نيكوس كيرزيس أنهم يبحثون عن إجابات من لاعب أكاديمية ليستر سيتي. وقال كيرزيس: "زار غابرييل نادي أبولون عدة مرات برفقة هيسكي، ونحن حريصون على التواصل مع هيسكي لمعرفة ما كان يعرفه عن خطط غابرييل المزعومة للنادي وما إذا كان غابرييل قد قدم صورة خاطئة عن ثروته وقدرته على الاستثمار في النادي لهيسكي".