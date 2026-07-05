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بطريقته الخاصة .. يامال يرد على منتقديه على تيك توك
العصابة التي أثارت الجدل
كان يامال أحد أبرز اللاعبين في كأس العالم 2026، حيث ساعد إسبانيا على بلوغ دور الـ16 بفضل سلسلة من العروض المؤثرة.
ومع ذلك، فقد أدى صعوده إلى زيادة التدقيق فيه، حيث اتهم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المراهق الذي يلعب لبرشلونة بالغطرسة بسبب شخصيته الواثقة.
وخلال فوز إسبانيا السهل 3-0 على النمسا، لفت يامال الانتباه مرة أخرى بارتدائه عصابة رأس كُتبت عليها عبارة «Ego Yamal».
وكانت هذه الإكسسوارة واضحة للعيان طوال المباراة وسرعان ما أصبحت موضوع نقاش رئيسي، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت تحمل رسالة خفية أم أنها مجرد خيار أزياء.
- Getty Images Sport
المعنى الكامن وراء ذلك
ووفقًا لمحطة «كوب» الإذاعية الإسبانية، فإن اختيار الزي لم يكن عشوائيًا على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن الشعار كان ردًا مباشرًا على الانتقادات التي تعرض لها يامال على منصة «تيك توك»، حيث أطلق عليه بعض المستخدمين لقب «إيجو لامين» على سبيل السخرية، مدعين أن اللاعب الدولي الإسباني أصبح متكبرًا.
وكان هذا اللقب يتداول في أقسام التعليقات المختلفة منذ أسابيع، بهدف إهانة المراهق بسبب ما يُنظر إليه على أنه تباهي داخل الملعب.
يامال يتبنى هذا اللقب
بدلاً من تجاهل الانتقادات، اختار يامال أن يتقبلها. وأفادت صحيفة «كوب» (COPE)، نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب، أن نجم برشلونة، بعيدًا عن تجاهل الانتقادات، قرر أن يتعامل مع اللقب بروح الدعابة ويتبناه، حيث أظهره بفخر خلال مباراة حاسمة للمنتخب الوطني. وسرعان ما انتشرت هذه اللفتة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المشجعين بالمراهق لقيامه باستعادة اللقب بدلاً من التهرب منه.
- Getty Images Sport
اختبار صعب أمام البرتغال
التحدي التالي الذي ينتظر إسبانيا هو مواجهة قوية في دور الـ16 ضد البرتغال. ومع وجود مقعد في ربع النهائي على المحك، ستتجه الأضواء مجدداً إلى يامال الذي يسعى لمواصلة أدائه المذهل في كأس العالم.
وبعد أن لفت الأنظار بأدائه وبعصبة الرأس التي تحمل عبارة «Ego Yamal»، تتاح للمراهق الآن فرصة أخرى ليحتل عناوين الصحف على أرض الملعب في مواجهة أحد المرشحين للفوز بالبطولة.
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