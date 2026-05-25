على عادته، يعشق كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية على أرض الملعب، ولكن النجم البرتغالي قد حقق الآن إنجازًا جديدًا مذهلًا في عالم المقتنيات الفاخرة. فقد بيعت بطاقة تداول نادرة، هي الوحيدة من نوعها، تحمل صورة مهاجم فريق النصر، بمبلغ يعزز مكانته كرمز عالمي يتجاوز حدود الملاعب.
بأكثر من مليون دولار .. بطاقة كريستيانو رونالدو "النادرة" تحطم رقمه القياسي وتقترب من عرش ميسي!
صفقة تاريخية بـ7 أرقام
أكدت شركة "فاناتيكس" لشبكة ESPN، أن بطاقة رونالدو الخضراء، المرقمة "1 من 1" من مجموعة "بانيني كابوم" لعام 2018، والتي تظهره خلال فترة لعبه مع يوفنتوس، قد تم بيعها في يصفقة خاصة، يوم 24 مايو، مقابل 1.35 مليون دولار عبر منصة "فاناتيكس كوليكت". وتُعد هذه الصفقة لحظة تاريخية في عالم تذكارات كرة القدم، حيث تثبت أن سوق المقتنيات الفاخرة لا يزال تنافسيًا بقدر الرياضة نفسها.
وهذا هو أعلى مبلغ دفعه شخص ما مقابل بطاقة رونالدو على الإطلاق، وثاني أعلى مبلغ تم إنفاقه على بطاقة كرة قدم، بعد بطاقة ليونيل ميسي "المبتدئ" التي بيعت بمبلغ 1.5 مليون دولار، وقبل بطاقة بيليه "المبتدئ" التي بيعت بمبلغ 1.33 مليون دولار، وهي أولى بطاقة كرة قدم تجاوزت قيمتها المليون دولار. ويمثل هذا البيع قفزة هائلة في قيمة أصول رونالدو، التي شهدت طفرة في الاهتمام بها خلال الأشهر الأخيرة.
تحطيم الرقم القياسي السابق لرونالدو
وكان أعلى سعر تم دفعه مقابل بطاقة لرونالدو هو 420 ألف دولار، في مزاد "فاناتيكس بريمير" الذي أُقيم في 22 مايو، وذلك مقابل بطاقة رونالدو السوداء «بانيني فلولس فينيشز» لعام 2015، وهي بطاقة مرقمة «1 من 1»، وحصلت على تصنيف 7 من مؤسسة تصنيف البطاقات «بروفيشنال سبورتس أوثنتيكيتر» (PSA)، مع تصنيف 10 للتوقيع.
وقد تجاوزت هذه الصفقة الأخيرة البالغة 1.35 مليون دولار ثلاثة أضعاف المعيار السابق، مما يسلط الضوء على الندرة الفائقة لبطاقة Green Kaboom الموازية.
ولم يتم إصدار مجموعة Panini Kaboom 2018 متعددة الرياضات، والمكونة من 50 لاعبًا للجمهور، بل تم إصدارها كحزمة متعددة الرياضات، ضمن برنامج Panini Rewards.
وتم إنتاج بطاقات Kaboom لأول مرة في عام 2013، ولكن في عام 2018، أضافت "بانيني" البطاقة الموازية الخضراء "1 من 1" التي أصبحت الآن مطلوبة للغاية، مما جعلها واحدة من أكثر التصميمات رواجًا في هذا المجال.
القصة وراء البطاقة
ورغم أن هوية المشتري لا تزال مجهولة، إلا أن أحد كبار هواة جمع البطاقات، الذي يحمل اسم المستخدم "cherubcards" عبر إنستجرام، حصل على بطاقة رونالدو في مارس 2024، وأكد لموقع "ذا أثليتيك" أنه هو البائع في هذه الصفقة.
وقد احتفل البائع بتاريخ البطاقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال: "[بيعت] بطاقة بانيني كريستيانو رونالدو (جرين كابوم) الخضراء 2018، لا أجد الكلمات للتعبير عن سعادتي لتمكني من الحصول على هذه البطاقة، لتكون رفيقة لبطاقة كوبي براينت الخضراء، الخاصة بي، وكلاهما رياضيان رائعان يتمتعان بأفضل أخلاقيات العمل التي يمكن أن تحلم بها. لقد حقق كلاهما مسيرتهما المهنية الملهمة بفضل موهبتهما، ولكن الأهم من ذلك بفضل تفانيهما وانضباطهما."
وتوسع البائع أكثر في أهمية البطاقة، مشيرًا إلى الجهد المبذول لضمان أن تكون حالتها خالية من العيوب. "كما أنني ممتن للغاية لأن صديقي (@pats_pulls) تمكن من تحقيق المهمة المستحيلة، وتحويل هذه البطاقة من BGS9.5 إلى PSA10 في حالة ممتازة. لحظة إكمال الدائرة تمامًا، حيث كانت أولى بطاقة ناجحة لي هي 2017 Select CR7 Kaboom التي ساعدني "بات" في الحصول عليها في حالة ممتازة. أولى بطاقة CR7 1/1 لي على الإطلاق، وواحدة من أفضل البطاقات في مجموعتي. سيُثبت الزمن أن مسيرته مع يوفنتوس تستحق نفس التقدير الذي حظيت به مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد. رجل كان مغامرًا بما يكفي لتجربة تحديات مختلفة والتغلب على كل التحديات التي وضعها نصب عينيه. بطل حقيقي وأسطورة".
النجاح داخل الملعب وخارجه
وفاز رونالدو للتو بأول لقب له في الدوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر، منذ أن خاض أولى مباراة له مع النادي في يناير 2023. وفي الأسبوع الماضي، تم اختيار رونالدو أيضًا ضمن تشكيلة منتخب البرتغال المشاركة في كأس العالم، والتي ستكون مشاركته السادسة في البطولة. ولا يزال حضوره القوي على أعلى مستويات اللعبة، حتى في سن التاسعة والثلاثين، يدفع بقيمته التجارية إلى مستويات غير مسبوقة في جميع القطاعات.
على الرغم من أن منافسه اللدود ميسي شهد بيع ما لا يقل عن سبع بطاقات له بأكثر من 350 ألف دولار منذ أغسطس، إلا أن رونالدو يقلص الفجوة بسرعة في السوق الراقية. بما في ذلك هذه الصفقة، لم يتم بيع سوى بطاقتين لرونالدو بأكثر من 350 ألف دولار، وكلاهما في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عصر جديد محتمل لهواة جمع بطاقات CR7 في جميع أنحاء العالم.