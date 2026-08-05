"نحن من رفضنا اللاعب واحتفالاتكم ستدوم 3 أيام فقط".. رئيس بشكتاش يرد على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

وفي هذا السياق.. رفض سردال أدالي، رئيس العملاق التركي بشكتاش، الأحاديث التي ترددت في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن نجاح الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور، في خطف صفقة النجم المصري محمد صلاح من ناديه.

وقال أدالي في تصريحات نقلتها قناة بشكتاش الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، مساء اليوم الأربعاء: "نحن من اِنسحبنا من صفقة صلاح، ولم يخطفه أحد من نادينا".

وشدد رئيس بشكتاش على أنه رفض أسلوب النجم المصري ووكيل أعماله، خلال سير المفاوضات معهما؛ والذي لا يتناسب مع نظام ناديه، على حد قوله.