ألفاظ خارجة وتهديدات بالقتل .. هل ينتصر بشكتاش في معركته النفسية أمام "جشع" رامي عباس وصمت محمد صلاح؟

إن كانت منصة "إكس" تسمح لنا حاليًا بالاطلاع على عدد الزوار الحاليين لحساب الكولومبي رامي عباس، يمكنني أن أراهنك أن الملايين تترقبه، في انتظار بيان أو حتى كلمة أو رمز تعبيري، ردًا على الهجوم المتكرر من نادي بشكتاش له في الأيام الأخيرة، والذي كان آخره قبل ساعات قليلة من الآن.

هذا الرجل الذي يخرج في كل مرة بعبارات قصيرة أو كلمات مقتضبة، لكنها كافة لتغيير الكثير، فهو الوكيل الذي يدير ملفات محمد صلاح في الغرف المغلقة بقبضة يد "محامٍ متمرس"، وفي العلن عبر منصة "إكس" بحزم يقضي على كل الجدل حوله بكلمة.

والآن ما علينا سوى انتظار كيف سيرد على تصريحات أوندر أوزين؛ المدير الرياضي لبشكتاش، التي أعلن خلالها انسحاب ناديه من التفاوض مع محمد صلاح، اعتراضًا على المطالب المالية لرامي عباس سواء بشأن عملته الشخصية كوكيل أو على نسبة مو من حقوق بيع صوره، والتي وصفها الأول بأنها "مطالب عبثية وغير قانونية"!

وبينما نحن منتظرون لرد فعل الوكيل الكولومبي، دعنا نلخص الوضع الحالي في عدة مشاهد..



