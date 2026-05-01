في حين شعر مشجعو برشلونة بخيبة أمل إزاء خبر غياب لامين يامال عن المرحلة الأخيرة من موسم الدوري الإسباني، سرعان ما تحول التركيز إلى مدى جاهزيته للانضمام إلى منتخب «لا روخا». ومن المتوقع أن يستعيد المراهق لياقته البدنية في الوقت المناسب لخوض منافسات كأس العالم، لكن المنتخب الإسباني يتوخى الحذر من التسرع في إعادة لاعبه الأكثر قيمة إلى التشكيلة الأساسية.

وفقًا لصحيفة "سبورت"، أقر لويس دي لا فوينتي خلال حدث أقيم مؤخرًا بأن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد يكون أكثر فاعلية في فترات قصيرة بدلاً من لعب مباريات كاملة خلال المراحل الأولى من البطولة. تشير الصحيفة الإسبانية إلى أن يامال قد يتم إشراكه تدريجيًا في البطولة خلال مرحلة المجموعات، مع التخطيط لعودته المحتملة إلى التشكيلة الأساسية فقط في مرحلة خروج المغلوب.

إسبانيا تفتتح مبارياتها في المونديال بمقابلة ضد الرأس الأخضر في الخامس عشر من يونيو، ثم في الحادي والعشرين تقابل المنتخب السعودي، وتختتم دور المجموعات بقمة الأوروجواي بالسابع والعشرين من نفس الشهر، وذلك لحساب المجموعة H.