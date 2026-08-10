بسبب موسيالا وجلطة سراي.. القبض على صحفي تركي نشر خبرًا عن سوق الانتقالات!

أوقفت أجهزة الأمن التركية الصحفي الرياضي برهان جان ترزي على خلفية المنشورات الأخيرة التي تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحركات سوق الانتقالات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الخاصة لمتابعة الحسابات التي تنشر أخبارًا غير موثوقة تؤثر على الشارع الرياضي وتثير حالة من البلبلة بين الجماهير بحسب ما ذكر موقع "سوزجو"

وتشهد الساحة الإعلامية في تركيا رقابة متزايدة على المحتوى الرقمي المتداول عبر منصات التواصل الحديثة خصوصًا تلك المتعلقة بالأندية الكبرى.

وتعد هذه القضية خطوة جديدة في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الأخبار الكاذبة التي أقرتها السلطات لضمان سلامة المعلومات وتجنب الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار العام أو الممارسات التجارية للشركات والأندية.



