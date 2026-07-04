بعد فترة من الانتظار، كشف نادي النصر "أخيرًا" عن هوية المدير الفني للجديد الأول لكرة القدم، من أجل خلافة البرتغالي جورج جيسوس، في الموسم المُقبل "2026-2027" بالتوقيع مع الأسترالي آنج بوستيكوجلو.
بسبب مليون دولار .. بوستيكوجلو رفض التدريب في كأس العالم قبل التوقيع مع النصر
النصر يعلن عن مدربه الجديد
وكشف نادي النصر، عن تعاقده رسميًا مع الأسترالي آنج بوستيكوجلو، ليكون المدير الفني الجديد، لمدة موسمين مقبلين، حتى صيف 2028.
ويمتلك بوستيكوجلو، خبرة تدريبية طويلة منذ عام 1995، فيما درب العديد من الأندية، أبرزها هو توتنهام وسيلتيك ونوتنجهام فورست.
وجاء إعلان النصر عن مدربه الجديد، قبيل بدء برنامج الإعداد للفريق الكروي الأول، من أجل الموسم الجديد، والذي ينطلق من الرياض، خلال الفترة بين 5-11 يوليو.
ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الفحوصات الطبية، والاختبارات البدنية، مع بدء التدريبات، قبل الانتقال للمرحلة الثانية في أبها، خلال الفترة بين 12-22 يوليو.
وبالتزامن مع ختام منافسات كأس العالم، وعودة النجوم الدوليين إلى النصر، تنطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة بين 25 يوليو و5 أغسطس؛ حيث يخوض النصر عددًا من المباريات الودية، قبل العودة إلى الرياض، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.
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رفض أوزباكستان
وذكرت مصادر في أوزباكستان في الساعات الماضية أن تدريب المنتخب الذي شارك في كأس العالم الجارية وودع البطولة من دور المجموعات تم عرضه على بوستيكوجلو ولكن رفض.
وقالت "أمان فايب" إن الأسترالي طلب راتبًا يبلغ 5 مليون يورو بالسنة، المبلغ الذي لا يتماشى مع إمكانيات الاتحاد الأوزبكي، وبسببه تعطلت الصفقة وتم التوقيع مع فابيو كانافارو.
ويتقاضى كانافارو بحسب التقارير المُعلنة في أوزباكستان وإيطاليا 4 مليون يورو في العام، أي ما يقل بمليون يورو عن طلبات بوستيكوجلو، وسط حديث عن مغادرة الإيطالي عقب وداع المونديال.
وخسرت أوزباكستان من كولومبيا، البرتغال، ثم غانا بالمجموعة، لتكون من أوائل المودعين للبطولة، وذلك في ظهورها الأول التاريخي بالمحفل العالمي.
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المدرب الأسترالي صاحب أغرب "تتويج"
أنج بوستيكوجلو، المدرب صاحب الـ60 عامًا، الذي عمل محللًا للمباريات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل العودة إلى رحلته التدريبية من بوابة النصر.
واستهل بوستيكوجلو مشواره، مدربًا لفريق ساوث ملبورن، كما تولى تدريب منتخب أستراليا، بمختلف فئاته السنية، فيما قاد المنتخب الأول للتتويج بلقب كأس آسيا 2015.
ويمتلك بوستيكوجلو العديد من الألقاب خلال مسيرته التدريبية، إلا أن أبرزها كان في تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي، في موسم 2024-2025، والذي يمكن وصفه بأنه التتويج "الأغرب"؛ كونه كان يجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد.
الغرابة هنا تكمن في ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي، مع وصولهما إلى نهائي "يوروبا ليج"، حيث تواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر، بينما كان توتنهام يحتل المركز السابع عشر، آخر مراكز البقاء في البريمييرليج.
وتعرض بوستيكوجلو للإقالة مرتين خلال 5 شهور فقط في الدوري الإنجليزي، حيث تقرر إنهاء عقده مع توتنهام مع نهاية 2024-2025، بسبب سوء نتائج الفريق في البريمييرليج، رغم تتويجه بالدوري الأوروبي، فيما تقرر تعيينه مدربًا لفريق نوتنجهام فورست، في سبتمبر الماضي، إلا أن رحلته لم تستمر طويلًا، حتى تقرر إقالته في أكتوبر، بعد قيادة الفريق في ثماني مباريات فقط، حقق خلالها تعادلين و6 هزائم.
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قرار مفاجئ
وجاء قرار نادي النصر، بتعيين بوستيكوجلو مديرًا فنيًا للفريق، بمثابة "المفاجأة"، في ظل التقارير الإعلامية التي جعلت الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، هو المرشح الأبرز لقيادة الفريق في المرحلة المُقبلة، قبل أن تشير التقارير إلى صعوبة التعاقد معه بسبب مطالبه المالية المرتفعة.
روبرتو مارتينيز، الذي يقود كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال، لم يكن وحده هو المرشح ليكون في مقاعد بدلاء النصر، بل جاء الحديث أيضًا بشأن فيتور بيريرا، الذي رحل عن قيادة نوتنجهام فورست، والذي يحظى بإعجاب كبير من رونالدو، وكذلك أبيل فيريرا، الذي قررت الإدارة إغلاق ملف التفاوض معه، بسبب تمسكه بالبقاء مع نادي بالميراس البرازيلي.
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