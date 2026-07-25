بسبب قبعة فيران توريس.. دونالد ترامب يحتفي بفوز إسبانيا بكأس العالم!

في أعقاب فوز إسبانيا التاريخي بكأس العالم، أثار توريس عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بارتدائه قبعة كُتب عليها «اجعل إسبانيا عظيمة من جديد» خلال موكب النصر الذي سار به الفريق في شوارع مدريد. وسرعان ما لفتت هذه القبعة — التي تُعد إشارة واضحة إلى شعار ترامب الشهير «اجعل أمريكا عظيمة من جديد» — انتباه الرئيس الأمريكي، الذي سارع إلى الإعراب علنًا عن إعجابه بهذا الاختيار الأنيق.

وفي حديثه إلى الصحفيين يوم الجمعة، أبدى ترامب إعجابه الشديد بالبطل الإسباني. وقال ترامب للصحفيين: «إنه لاعب رائع. كان يرتدي في الأساس قبعة كتب عليها «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، لذا كان ذلك تكريمًا لطيفًا. وأعتقد أنه قصد ذلك بشكل لطيف جدًّا، ونحن نقدر ذلك». وتشير تعليقات الرئيس إلى أنه ينظر إلى مهاجم المنتخب الإسباني على أنه من مؤيدي الرؤية السياسية التي عمل على نشرها عالميًّا على مدار العقد الماضي.