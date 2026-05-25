بسبب علم قديم لإيران.. أزمة قانونية تلاحق الاتحاد الدولي لكرة القدم في كأس العالم!

تهديد باللجوء إلى القضاء

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم تهديدًا باتخاذ إجراءات قانونية من قبل منظمة غير ربحية تدعى "معهد أصوات الحرية" بسبب سياسته الحالية التي تحظر رفع العلم الإيراني القديم في الملاعب خلال بطولة كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية هذا الصيف. 

ووجه المعهد رسالة إلى الاتحاد يعرب فيها عن مخاوفه عبر مستشاره القانوني شاهرخ مختارزاده الذي صرح لصحيفة "ذا أتلتيك" قائلًا: "بناء على رد الاتحاد أو عدمه سيتم اتخاذ قرار ببدء إجراءات رسمية في المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا أو المحاكم الفيدرالية في وقت لاحق". وأضاف المستشار القانوني في تصريحه: "نحن نستعد لبدء الإجراءات القانونية المناسبة في حال محاولة الاتحاد استبعاد علم الأسد والشمس".


  • خلفية الحظر وأسبابه

    أفادت تقارير صحفية بأن التوجيهات الرسمية للاتحاد الدولي للملاعب ستحظر العلم خلال كأس العالم.

    وعند سؤال الاتحاد عما إذا كان سيُسمح بالعلم القديم أرسل قائمة بالعناصر المحظورة من قواعد السلوك في الملاعب والتي تشمل التوضيح التالي: "أي مواد بما في ذلك اللافتات والأعلام والملابس التي تحمل طابعًا سياسيًّا أو مسيئًا أو تمييزيًّا". ولم يحدد الاتحاد صراحةً المعايير التي ينتهكها العلم القديم لكن الافتراض السائد هو أنه سيعتبر سياسيًّا بطبيعته.


  • حساسية العلم الإيراني القديم

    يتشابه العلم الإيراني القديم في ألوانه مع العلم الرسمي الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن العلم القديم يتميز بوجود أسد وشمس في منتصف الشريط الأبيض بينما يحتوي العلم الرسمي على رمز وعبارات إسلامية. تم تغيير العلم بعد الثورة الإيرانية عام 1979 حيث تمت إزالة الأسد والشمس باعتبارهما رمزين للنظام الملكي السابق. ومع ذلك استمر المغتربون الإيرانيون في استخدام العلم القديم كرمز للهوية والاحتجاج. وقد اشترط الاتحاد الإيراني لكرة القدم سابقًا على الاتحاد الدولي تلبية قائمة من المطالب لضمان مشاركته في كأس العالم تضمنت احترام العلم الإيراني الحالي.


  • سابقة تاريخية في قطر


    شهدت بطولة كأس العالم في قطر عام 2022 إحضار العديد من المشجعين الإيرانيين للعلم القديم إلى الملاعب لحضور مباريات فريقهم. لكن عند وصولهم مُنعوا من دخول الملعب بالعلم أو بأي رسائل مرئية تنتقد النظام الإيراني. وتتلخص سياسة الاتحاد الدولي في السماح بأعلام الاتحادات الأعضاء الرسمية مع حظر الأعلام المنافسة ذات الدلالات السياسية.


  • الحضور الجماهيري والمطالب الدستورية


    ستلعب إيران مباراتين في دور المجموعات في ملعب صوفي بالقرب من لوس أنجلوس ومباراة واحدة في سياتل وهي مناطق تضم جالية إيرانية كبيرة.

    وقد طالب معهد أصوات الحرية في رسالته بالتراجع عن أي قاعدة أو سياسة تمنع عرض الأعلام القديمة في فعاليات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكاليفورنيا. وذكرت الرسالة: "كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية لا تسمحان بهذا التقييد لحرية التعبير على أراضيهما".

    وأكدت المنظمة أن عرض الأعلام يمثل خطابًا سياسيًّا ورمزيًّا محميًّا بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي ودستور ولاية كاليفورنيا محذرة من أن العديد من الملاعب مملوكة أو ممولة من القطاع العام مما يعرض الجهات المنظمة لخطر المساءلة القانونية إذا شاركت في قمع حرية التعبير السلمي.


