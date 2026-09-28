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بسبب حرب التصريحات.. برشلونة يستدعي فلورنتينو بيريز إلى المحكمة!
برشلونة يتخذ إجراءات قانونية ضد بيريز
وصلت العلاقة المؤسسية بين أكبر ناديين في إسبانيا إلى مستوى جديد من التدهور بعد أن حددت محكمة في مدريد موعد جلسة صلح بين نادي برشلونة ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 25 نوفمبر في محاكم مدريد، لتمثل خطوة مهمة في قضية التشهير التي رفعها النادي الكتالوني. ويطالب برشلونة بتراجع رسمي من بيريز بشأن تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في مايو، حيث شنّ هجومًا لاذعًا على نزاهة النادي في ما يتعلق بقضية نيجريرا الجارية.
وسيرفع برشلونة دعوى جنائية بتهمة القذف إذا تغيّب بيريز عن الجلسة أو رفض التراجع عن ادعاءاته بشأن نيجريرا، ما يدفع التوتر على مستوى إدارتي الغريمين إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
- AFP
اتهامات نيجريرا وملف اليويفا
وفي صميم هذا الخلاف تكمن ادعاءات بيريز غير العادية بشأن "الفساد الممنهج" الذي يرى أنه ميّز كرة القدم الإسبانية على مدار العقدين الماضيين. ولم يوفّر رئيس ريال مدريد أي جهد في مهاجمته لقضية نيجريرا، حيث صرّح قائلاً: "الفساد في قضية نيجريرا ممنهج. إنها أكبر فضيحة في التاريخ. أن أُضطر لسماع رئيس لجنة الحكام يقول إنه ينبغي نسيان هذه الأمور... كيف يمكن نسيانها؟ إن أعضاء مدريد يقفون معي في حربي ضد نيجريرا. ريال مدريد ليس الضحية الوحيدة، فهناك فرق أخرى تعاني أيضاً، بينما يكون برشلونة دائماً المستفيد."
وفي تصعيد لهجومه خطوة أبعد، كشف بيريز أن ريال مدريد يتخذ إجراءات قانونية ملموسة لإشراك الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية. وحذّر رئيس ريال قائلاً: "نعدّ ملفاً من 500 صفحة لإرساله إلى اليويفا، وقد تحدثت معهم بالفعل. لا يوجد سابقة لهذا في كرة القدم العالمية. لنرَ ما إذا كان اليويفا سيتدخل أخيراً، فلا يمكنهم السماح بأن تبقى كرة القدم الأوروبية تحت ظل فساد جرى دفع أمواله على مدى أكثر من 20 عاماً."
مطالبة بيريز بشأن "الألقاب المسروقة" تدفع برشلونة لاتخاذ إجراءات قانونية
لكن بيريز لم يتوقف عند الاتهامات العامة بالفساد، بل صعّد من هجومه بالتلميح إلى أن ريال مدريد قد حُرم بشكل ممنهج من الألقاب المحلية. وربط رئيس ريال مدريد بشكل مباشر بين مدفوعات نيجريرا والألقاب الضائعة داخل الملعب، حيث قال بجرأة: "أنا هنا منذ لا أعرف كم موسمًا، ولم أفز سوى بسبعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب للدوري، والتي كان يمكن أن تصبح 14 لأنه سُرقت مني 7 ألقاب في الدوري".
وقد تبيّن أن هذا التصريح المتفجر كان نقطة الانهيار بالنسبة لإدارة كامب نو. فبالنظر إلى كلمات بيريز على أنها اتهام صريح بالسرقة والاحتيال، تحرّك برشلونة بسرعة للسعي إلى تدخّل قضائي للدفاع عن نزاهته الرياضية وسجله التاريخي وألقابه أمام المحكمة.
- Getty Images Sport
رد بارسلونا المؤسسي الحازم
ندّد نائب رئيس برشلونة رافائيل يوستي بتصريحات بيريز باعتبارها مناورة لزعزعة استقرار الفريق، قائلاً: «لقد لجأ إلى الحقارة لزعزعة استقرارنا. سنلتقي في المحكمة. اسم برشلونة، هذا الشعار، لا يلطّخه أحد. سنعتني به بأنفسنا. سنلاحقهم لأن كل شيء في صالحنا. لقد كان أمراً مثيراً للشفقة».
وقد مضى النادي قُدُماً في يونيو، بإصداره بياناً رسمياً: «يعلن برشلونة أنه تم اليوم تقديم طلب الصلح الإلزامي السابق لتقديم شكوى بشأن جريمة قذف بموجب المادة 205 من قانون العقوبات ضد رئيس ريال مدريد، السيد فلورنتينو بيريز... الهدف من هذه الدعوى هو أن يتراجع السيد بيريز عن بعض التصريحات التي أدلى بها مع علمه بزيفها... وفي حال عدم معالجة هذا المطلب على النحو الواجب، سيمضي نادي برشلونة في تقديم الشكوى الجنائية المقابلة».
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