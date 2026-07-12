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بسبب جاستن بيبر.. صديقة لامين يامال تطالبه بالوصول إلى نهائي كأس العالم!
نداء مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت المسيرة المذهلة لإسبانيا نحو الدور نصف النهائي من كأس العالم إعجاب الأمة بأسرها، لكن بالنسبة لشريكة يامال، فقد ارتفعت الرهانات بشكل كبير. عقب إعلان الفيفا عن برنامج العروض الترفيهية للمباراة النهائية، أوضحت المؤثرة أنها تتوقع أن تكون حاضرة في ملعب ميتلايف يوم 19 يوليو.
ونشرت المؤثرة، المولودة في إشبيلية، رسالة موجهة إلى يامال سرعان ما انتشرت على نطاق واسع. وبنبرة مرحة لكنها ملحة، كتبت لشريكها: «حبيبي، افعل كل ما يتطلبه الأمر للوصول إلى النهائي. هل تسمعني؟ كل ما يتطلبه الأمر!»
عامل بيبر
الدافع وراء طلب جارسيا بسيط: فهي تعترف بأنها من معجبي بيبر. ومع تأكيد مشاركة أيقونة البوب الكندية كأحد النجوم الرئيسيين في عرض الاستراحة الأول من نوعه على غرار «السوبر بول» خلال البطولة، تتوق جارسيا بشدة لرؤية نجمها المفضل يؤدي على الهواء مباشرة على أكبر مسرح رياضي.
ويظل بيبر، المعروف بأغانيه العالمية الشهيرة مثل «Baby» و«Sorry» و«Love Yourself»، أحد أشهر الفنانين لدى جيل كامل من المعجبين. وقد أضاف انضمامه إلى قائمة نجوم الفيفا جواً من الحماس الثقافي الشعبي إلى هذه البطولة التي تتسم بأهمية بالغة أصلاً، مما يمنح يامال سبباً إضافياً لضمان وصول «لا روخا» إلى النهائي.
عرض تاريخي في استراحة الشوط الأول
تسعى الفيفا إلى فتح آفاق جديدة خلال المباراة النهائية لعام 2026 في نيوجيرسي من خلال تقديم عرض موسيقي يضم نجومًا لامعين. وبعيدًا عن الاحتفالات التقليدية، خططت الهيئة العالمية لكرة القدم لعرض مدته 11 دقيقة مصمم ليضاهي العرض السنوي البارز للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية، ويضم مجموعة متنوعة من المواهب الدولية.
وتعد قائمة الفنانين المؤكد مشاركتهم دليلاً على ضخامة هذا الحدث. فإلى جانب بيبر، ستشارك شاكيرا، التي لطالما كانت عنصراً أساسياً في البطولات الكروية الكبرى، بالإضافة إلى ملكة البوب مادونا وفرقة البوب الكورية BTS التي أحدثت ضجة كبيرة.
كما سيشارك في العرض النجم الأفريقي بورنا بوي، وكريس مارتن من فرقة كولدبلاي مع جوقة PS22، والقائد الموسيقي العالمي الشهير جوستافو دودامل.
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الأنظار تتجه نحو الهدف في نيوجيرسي
لا يزال الهدف الرئيسي ليامال هو إعادة الكأس إلى إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 2010. ومع ذلك، يتعين على إسبانيا أولاً التغلب على فرنسا في مباراة نصف النهائي المرتقبة بشدة — وهي مباراة تحمل أهمية خاصة للاعب البالغ من العمر 18 عامًا.
فقد سجل يامال هدفه المذهل الذي لا يُنسى في مرمى «البلوز» خلال نصف نهائي يورو 2024، قبل أن تتغلب «لا روخا» على إنجلترا في النهائي لترفع الكأس.
وتُعد هذه الذكرى الأيقونية بشير خير مثاليًا لنجم برشلونة الصاعد، الذي واصل صعوده الصاروخي على الساحة الدولية، وأثبت نفسه كشخصية رئيسية في خط الهجوم بقيادة لويس دي لا فوينتي في سعي الفريق نحو لقب كبير آخر.
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