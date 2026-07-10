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Erling Haaland Norway 2026 World Cup BrazilGetty
Simone Gervasio

بسبب تقنية الفيديو .. هالاند يتعاطف علنًا مع مبابي

كأس العالم
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب
كيليان مبابي
إرلينج هالاند

لقطة حدثت في مباراة فرنسا والمغربت أثارت اللغط

أثارت ركلة الجزاء التي مُنحت لفرنسا ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم جدلاً واسعاً. لكن هذه المرة، لا يدور الجدل حول ما إذا كان من الصواب منح ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي – حيث أضاع كيليان مبابي الركلة، بعد أن تصدى لها ياسين بونو – بقدر ما يدور حول المدة الفعلية التي انقضت منذ لحظة إشارة الحكم تيلو لركلة الجزاء وحتى تمكن لاعب ريال مدريد من تسديدها. وقد امتدت هذه الفترة الزمنية لما يقارب 5 دقائق، والتي، وفقًا للفرنسيين، كانت حاسمة في إخفاق كيليان في التسديد.

وشارك إرلينج هالاند هذا الرأي أيضًا، حيث أعرب عن وجهة نظره في هذا الشأن من خلال منشور على «سناب شات» أثناء مشاهدته للمباراة.

  • ماذا قال هالاند؟

    "لا يمكن الانتظار خمس دقائق لتنفيذ ركلة جزاء"، بهذه الكلمات «دافع» مهاجم النرويج عن مبابي وانتقد أداء الحكم الذي أجرى مراجعة طويلة جدًا عبر نظام الفيديو.

    وقد لقيت هذه المبادرة تقديراً من مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشام، الذي قال في مؤتمر صحفي: "أتفق مع هالاند، فأنا لا أتحدث الإسبانية والحكم كان أرجنتينياً. كان كيليان مستعداً بالفعل لتسديد ركلة الجزاء، لكنها ليست حالة سهلة. يجب على المرء أن يتكيف مع الموقف، وهذا قد يكون مزعجاً".

    كما علق مبابي مباشرةً على الواقعة:. "سددت الكرة، فصدها الحارس. لم أسددها جيدًا. بعد ذلك، أصبح الأمر معقدًا بسبب سوء تفاهم: أخبرني الحكم أنها ركلة جزاء. فسألته إن كان قد أكمل فحصه. فأجاب بنعم. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، بدأنا التحرك مع عثمان الذي أعطاني الكرة. ثم جاء الحكم إليّ مرة أخرى، بينما كنت قد بدأت بالفعل في التركيز، ليخبرني أنه لا يوجد ركلة جزاء. لذا، استلمت الكرة بيدي. أعدت وضعها على الأرض، فأخبروني أنه في الواقع هناك ركلة جزاء. ثم طلب مني الانتظار لأن هناك موقفًا حدث قبل دقيقتين يجب مراجعته. لقد تشتت انتباهي. بالتأكيد فكرت في الكثير من السيناريوهات حول كيفية التركيز على ركلة الجزاء، لا أعرف كم استغرق ذلك من الوقت، لكن هذا هو كرة القدم الجديدة مع نظام الفيديو. علينا أن نتكيف".

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  • مزراوي يتسبب في ركلة جزاء .. ومبابي يضيع

    في الدقيقة 25، استغل مبابي تدخلًا من نصير مزراوي الذي أوقعه أرضًا داخل منطقة الجزاء. لم يتردد الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو في إعلان ركلة جزاء لصالح فرنسا.

    تم اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي أكدت قرار الحكم، لكن زملاءه في غرفة VAR أوقفوا الإجراء لفحص تدخل سابق من دوي على حكيمي، الذي انطلقت منه الهجمة، أو التحقق من وجود تسلل محتمل. بعد عدة دقائق من لحظة منح ركلة الجزاء، نفذها مبابي لكنه أخطأ في التسديد بعد أن تألق بونو.

    وهنا بدأت احتجاجات قائد المنتخب الفرنسي لدى الحكم تيلو بسبب طول فترة الانتظار. اشتكى مبابي من أن الحكم وافق في البداية على تنفيذ الركلة ثم أوقف كل شيء للتحقق من الهجمة السابقة. وقد أدى هذا الإجراء إلى مقاطعة الروتين المعتاد للمهاجم الذي أخطأ في التسديد بسبب انزعاج.

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