قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم فتح تحقيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بشأن مزاعم انتهاك قواعد الحياد السياسي إثر تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرارات الفيفا الأخيرة، معتبرة أن الأمر يقع خارج نطاق اختصاصها.
بسبب بالوجون وترامب.. اللجنة الأولمبية ترفض التحقيق مع إنفانتينو بشأن "تدخلات" الرئيس الأمريكي!
رفض التحقيق في شكوى فير سكوير
أفادت وكالة الأنباء عبر شبكة "ESPN" أن اللجنة الأولمبية الدولية حسمت موقفها النهائي برفض التحقيق في الشكوى المقدمة من منظمة حقوق الإنسان "فير سكوير" ضد إنفانتينو. وتضمنت الشكوى اتهامات بخرق قواعد الحياد السياسي بعد قرار الفيفا بتأجيل إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون خلال بطولة كأس العالم، وهو القرار الذي جاء عقب تدخل شخصي من ترامب للمطالبة بمراجعة البطاقة الحمراء.
ورغم أن رئيس الفيفا يشغل عضوية اللجنة الأولمبية، إلا أن المتحدث الرسمي أوضح أن لجنة الأخلاقيات التابعة لهم خلصت إلى عدم امتلاكها الصلاحية للتدخل، نظراً لأن الشكوى تتركز بشكل أساسي حول قرارات تتعلق بالحوكمة الداخلية والقرارات الإدارية الخاصة بالاتحاد الدولي.
- Getty Images
بيان اللجنة الأولمبية الدولية
لتوضيح أسباب الرفض بشكل قاطع، أصدرت المنظمة بياناً طويلاً يشرح موقفها القانوني. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة: "حللت لجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية الشكوى المقدمة من منظمة فير سكوير بدقة. ولاحظت اللجنة أنه، وفقًا للميثاق الأولمبي، يحافظ كل اتحاد دولي على استقلاليته وحكمه الذاتي في إدارته. يقتصر نطاق تطبيق مدونة قواعد السلوك التابعة للجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بالاتحادات الدولية ومسؤوليها بشكل خاص على علاقاتهم مع اللجنة الأولمبية الدولية.
أشارت لجنة الأخلاقيات إلى أن الشكوى الحالية، بما في ذلك ما يتعلق برئيس الفيفا، تشير فقط إلى قرارات الاتحاد الدولي بشأن إدارته وتسييره، بما في ذلك علاقاته مع الحكومة، وتنفيذه لقواعد رياضته، وكلاهما يقع خارج نطاق تطبيق مدونة قواعد السلوك التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
وبالتالي، تقع الشكوى خارج اختصاص لجنة الأخلاقيات. تم إبلاغ فير سكوير بذلك. وبشكل منفصل عن هذه الشكوى، وكما تم التأكيد عليه في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة، ستواصل اللجنة جهودها لتعزيز الحكم الرشيد في جميع أنحاء الحركة الأولمبية وتعزيز قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات والمساءلة الخاصة بالمنظمات المكونة لها".
تدخل ترامب وغضب اليويفا
كانت منظمة فير سكوير قد قدمت شكوى منفصلة في ديسمبر الماضي إلى الفيفا، تناولت أربع حالات يُزعم فيها أن إنفانتينو أعرب عن دعمه العلني لسياسات ترامب. وعقب إعلان اللجنة التأديبية في الخامس من يوليو عن تعليق الإيقاف التلقائي بحق بالوجون، كشف الرئيس الأمريكي أنه ضغط شخصيًا لمراجعة القرار.
ورغم إصرار رئيس الفيفا على استقلالية لجانه، أثار هذا الموقف غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي أصدر بيانًا وصف فيه القرار بأنه "غير مسبوق، وغير مفهوم، وغير مبرر". وقد دفع هذا الخلاف ألكسندر تشيفيرين، رئيس اليويفا، لمقاطعة المباراة النهائية احتجاجًا على هذه القرارات.
- (C)Getty Images
ماذا ينتظر الفيفا في المستقبل؟
مع استمرار تصاعد التوترات بين الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من المتوقع أن تواجه إدارة إنفانتينو ضغوطاً متزايدة لإجراء إصلاحات هيكلية تضمن الشفافية. وستتجه الأنظار في المرحلة المقبلة نحو الخطوات التي قد يتخذها اليويفا والجهات الحقوقية للطعن في آليات اتخاذ القرار داخل أروقة الاتحاد الدولي، مما قد ينذر بأزمة سياسية ورياضية طاحنة قبل كأس العالم 2026.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا