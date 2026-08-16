بسبب إنفانتينو والحرب .. كأس القارات للأندية 2026 في خطر

ناقش موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي النسخة الحالية من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي، وأشار إلى المعوقات التي يتوقع أن تعطل تنظيمها بشكل طبيعي رغم جدولة أول ثلاث مباريات بالفعل في مسار المسابقة.

ويقص الأهلي شريط افتتاح البطولة باللعب ضد أوكلاند سيتي في السادس والعشرين من الشهر، ثم الفائز يتأهل لملاقاة صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما ينتظر بطل الكونكاكاف تولوكا الفريق الذي سيتوج كبطل لأمريكا الجنوبية عبر كوبا ليبرتادوريس.

وأشار التقرير إلى أزمة تتعلق بالمباريات المقبلة عقب تلك المباريات الثلاثة، إذ لم يعلن حتى الآن عن موعد النهائي أو مكان إقامته، ونفس الأمر فيما يخص ديربي الأمريكتين وكأس التحدي الذي سيحدد طرف النهائي ضد باريس سان جيرمان.