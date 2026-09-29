بسبب إعادة انتخاب إنفانتينو.. اتهامات من "فيفا" لـ "يويفا" بشن حملة تضليل!

ردّ الفيفا بقوة على المناورات القانونية التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الولايات المتحدة، إذ قدّم وثائق مضادة أمام محكمة مقاطعة في فلوريدا. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب الشهر الماضي بالكشف عن أدلة تتعلق بـمشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FFE) الذي جرى التخلي عنه الآن، مهدداً بتقديم شكوى جنائية في سويسرا ضد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وزعم الاتحاد الأوروبي أن إنفانتينو ارتكب "سوء إدارة جنائي" من خلال الترويج لعرض مُقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير لتحقيق مكاسب شخصية.

ودحض الاتحاد الدولي المسؤول عن كرة القدم في العالم تلك الادعاءات، متهماً الاتحاد الأوروبي بشن "حملة تضليل" في إطار استراتيجية تحرش موجهة. ويُصرّ الفريق القانوني للفيفا على أن دراسة مشروع الاستثمار الخاص كانت واجباً تنظيمياً صارماً، وليست مؤامرة سرية.

وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي أساء فهم الهيكلة المالية لعرض FFE عمداً. فبينما زعم الاتحاد الأوروبي أن المشروع قُيّم احتيالياً بأقل من قيمته عند 20 مليار دولار، ردّ الفيفا بأن منتقديه خلطوا خطأً بين قيمة حقوق الملكية والقيمة الإجمالية للمشروع، التي بلغت أكثر من 30 مليار دولار.



