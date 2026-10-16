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بسبب ألمانيا النازية.. بيان من ريال مدريد وتهديد بإبعاد تيباس عن رئاسة الليجا!
مركز الرياضة الدفاعي يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد تيباس
يدرس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، حاليًا ما إذا كان سيتدخل بشكل رسمي في أعقاب التصريحات المثيرة التي أطلقها تيباس. وقد أثار رئيس رابطة الليجا، الذي يتولى أيضًا منصب نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جدلًا واسعًا يوم الجمعة عندما عقد مقارنة بين الخط التحريري لقناة ريال مدريد وأساليب الدعاية التاريخية للرايخ الثالث.
وبحسب ماركا، تعمل الهيئة الحكومية على تحليل الإطار القانوني لتحديد ما إذا كان تيباس قد خالف البروتوكولات المؤسسية المتعلقة بسلوكه العام. وقد أحدثت أنباء العقوبة المحتملة بحق رئيس الرابطة صدمة في الأوساط الرياضية الإسبانية، ما زاد من توتر العلاقة المتصدعة أصلًا بين الهيئة المنظمة للمسابقة وأكثر أنديتها نجاحًا.
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تيباس يهاجم أساليب قناة ريال مدريد الإعلامية
وفي رسالة مفصّلة نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سعى تيباس إلى تبرير مقارنته المثيرة للجدل من خلال انتقاد الطريقة التي يقدّم بها حامل لقب أبطال أوروبا نفسه إلى جمهوره العالمي. وقال إن المنبر الإعلامي الرسمي للنادي يصوّر المؤسسة في كثير من الأحيان على أنها ضحية دائمة، متجاهلاً بشكل متعمد سياقات أساسية بهدف دعم رواية الشعور بالظلم المؤسسي.
وكتب تيباس في منشوره الأصلي: "إدارة ريال مدريد تقود أوركسترا من الأبواق، وقناة ريال مدريد تي في تتصدّر الغناء. مقطوعتهم الموسيقية واحدة دائماً: اختيار اللقطات التي تناسبهم، وتكرار المظلومية، وتغذية الشكوك، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الأعداء"، وفق ما جاء في منشوره الأصلي.
ثم أشار بشكل صريح إلى جوزيف جوبلز، مهندس الحرب النفسية في النظام النازي، مؤكداً أن الاستراتيجية الإعلامية للنادي تحاكي التكرار المنظّم وصناعة الأعداء التي استُخدمت في تلك الحقبة المظلمة من التاريخ.
ريال مدريد يطالب باستقالة فورية
جاء الرد من سانتياجو برنابيو سريعًا وحاسمًا، حيث طالبت إدارة النادي بأن يتنحى تيباس عن مناصبه فورًا. وفي بيان رسمي ناري، وصف ريال مدريد رئيس رابطة الليجا بأنه "آفة على الكرة الإسبانية"، ورأى أن استمرار وجوده في منصب رفيع لم يعد مقبولًا. ويؤكد النادي أن تصريحاته تُظهر غيابًا تامًا للحياد والنزاهة المطلوبين لمسؤولياته المؤسسية.
وجاء في بيان النادي: "إن السلوك المتكرر لتيباس يُظهر افتقارًا إلى الحياد والاحترام والنزاهة، وهو أمر لا يتوافق مع مسؤولياته المؤسسية". وأعربت إدارة ريال مدريد عن أنه "أمر غير مقبول على الإطلاق" أن يستخدم مسؤول رفيع المستوى مقارنات نازية للتشكيك في نادٍ عضو وفي إدارته.
قضية نيجريرا تزيد النار اشتعالاً
ومن النقاط الخلافية البارزة التي وردت في رد النادي قضية نيجريرا التي ألقت بظلالها على الكرة الإسبانية منذ أشهر. وأعرب ريال مدريد عن استغرابه من أن تيباس يبذل طاقته في مهاجمته بدلاً من التركيز على الاتهامات الخطيرة المتعلقة بمبالغ مالية دفعها برشلونة إلى مسؤول تحكيمي سابق.
وقد تجاوزت هذه الحرب الكلامية المتصاعدة حدود الخلاف بين نادٍ ورابطة، لتدخل نطاق الرقابة الحكومية. فقرار المجلس الأعلى للرياضة بدراسة المسألة من تلقاء نفسه يشير إلى أن السلطات تعتقد أن تيباس ربما تجاوز حدوداً تستوجب تدخلاً رسمياً.
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